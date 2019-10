Codrin Ștefănescu, acuzații dure la adresa unor miniștri propuși: Acesta-i guvernul lui Orban care și-a pus în cap să ne nenorocească pe toți

foto: captura Antena 3

Codrin Ștefănescu critică dur mai mulți miniștri ai Guvernului Orban. Fostul secretar general al PSD susține că trei dintre cei propuși au fost în guvernul zero a lui Cioloș

„Unul are un cāsoi prea mare pentru leafa lui cea micā, unul e anchetat de colegii sāi medici, unul e incompatibil, unul apare in poze cu dubiosi, unul a fost dat afarā din sistemul bancar pentru niste nenorociri fācute, una a fost secretara lui Stolo, doi sunt oamenii de casā a lui Klaus si vreo trei au fost in guvernul zero a lui Ciolos. Acesta-i guvernul lui Orban care si-a pus in cap sā ne nenoroceascā pe toti!”, scrie Codrin Ștefănescu pe Facebook.