Codrin Ștefănescu, reacție dură după europarlamentare: O să facem puțină curățenie

Codrin Ștefănescu, secretar general executiv al PSD, a reacționat la afirmațiile lui Robert Negoită.

”Nu luați în seamă obraznicii de acest gen, nu au nicio legătură cu partidul. Am înțeles semnalul pe care l-a trimis electoratul. Sunt organizații care au făcut peste 40% și organizații ca a domnului Negoiță care a făcut 16%. Trebuie făcute niște analize foarte aplicate și foarte serioase. O să vedem în cadrul CEx, să vedem exact unde am greșit, unde n-a fost bine recepționat mesajul, am avut comunicatori foarte buni, oameni tineri, de nădejde. Candidații au fost prezenți la fiecare întâlnire, au fost printre oameni. Electoratul nostru nu s-a diminuat foarte mult. Este obligatoriu să fim uniți. PSD a făcut foarte multe lucruri bune pentru români. Acum trebuie să ne gândim la electoratul nostru. Vor mai fi critici, de la oameni care au fost mereu foarte detașați, care nu s-au integrat. O să facem puțină curățenie în aceste zile” a spus Codrin Ștefănescu la Antena 3.