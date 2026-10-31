Congres USR la Timișoara, se alege conducerea partidului. Primul lider care pune în discuție funcția lui Fritz: "E nevoie de schimbare"

USR își alege conducerea pentru următorii ani, sâmbătă, într-un Congres organizat la Timișoara. FOTO: Facebook Dominic Fritz

USR își alege conducerea pentru următorii ani, sâmbătă, într-un Congres organizat la Timișoara, orașul unde până de curând președintele partidului a fost primar. Mandatul de președinte al USR al lui Dominic Fritz este valabil până în 2029, iar sâmbătă va fi votată doar componența Biroului Național cu care președintele partidului va trebui să lucreze. Totuși, luptele interne care se vor da la Congresul de la Timișoara vor stabili direcția partidului și vor consolida poziția unuia dintre cei doi lideri care sunt văzuți a fi pretendenți viitori la șefia USR. Primarul USR al Bacăului, Lucian Viziteu, care la Congresul de sâmbătă candidează pentru forul de conducere al partidului, consideră că USR trebuie "reconstruit de jos în sus", cu filiale puternice și cu membri care "să fie mobilizați nu doar în campanii electorale".

Viziteu a declarat într-un interviu pentru Hotnews că există o distanță prea mare între deciziile luate la centru și realitatea din filiale.

Întrebat dacă odată cu schimbarea Biroului Național, vede posibilă și o schimbare la nivel de președinte al USR, el a răspuns că "orice poziție de conducere trebuie să fie deschisă evaluării membrilor", dar că "problema USR este mai profundă decât numele președintelui sau componența Biroului Național". "Avem nevoie de o schimbare a modului de conducere și de o echipă care să răspundă în fața membrilor pentru rezultate. Schimbarea trebuie să fie de sistem, nu doar de persoane", a spus el.

Despre colaborarea cu PNL, Viziteu a declarat că poate fi "justificată atunci când servește unor obiective concrete", dar a subliniat că "USR trebuie să-și păstreze identitatea și propria direcție politică".

"Nu putem deveni un partid care doar reacționează la agenda altora. Trebuie să avem curajul să ne susținem propriile obiective", a afirmat el.

Delegații veniți din toată țara și diaspora vor vota cei 24 de membri ai Biroului Național, structura de conducere a partidului. Este momentul în care cei doi pretentenți la șefia USR, Diana Buzoianu și Radu Miruță vor avea o primă bătălie directă.

Deși vor fi trei liste cu candidaturi pentru BN, două dintre ele sunt cele care vor aduna cele mai multe voturi. Astfel, Diana Buzoianu propune lista „USR Echilibru”, în timp ce Radu Miruță propune „USR Deschis”. O a treia listă va fi susținută de tandemul Lucian Viziteu-Clotilde Armand.

Pe fiecare listă ar urma să fie înscriși 29 de candidați, 24 de membri plini și 5 membri supleanți. La Congres, fiecare delegat va putea alege nominal din toate cele 3 listele 24 de candidați.

Surse au declarat că Dominic Frtiz ar fi transmis că nu susține nicio listă și că vrea să fie „mediator”. Acesta va trebui să lucreze cu viitorul BN indiferent de rezultatul votului de sâmbătă.

Estimările în partid sunt că echipa lui Miurță ar putea obține 12-13 locuri, cea a Dianei Buzoianu 9-10 mandate, iar tabără Viziteu-Clotilde 2-3 poziții în Biroul Național. Majoritatea în BN este 13 mandate, în multe situații votul președintelui putând fi decisiv.