Începe lupta în USR între Miruță și Buzoianu. Trei tabere candidează la Congres. Miza: pol de dreapta cu PNL și scaunul lui Fritz

Cei doi pretentenți la șefia USR, Diana Buzoianu și Radu Miruță vor avea o primă bătălie directă. Foto: Facebook

USR își alege conducerea pentru următorii ani, sâmbătă, într-un Congres organizat la Timișoara, orașul unde până de curând președintele partidului a fost primar. Delegații veniți din toată țara și diaspora vor vota cei 24 de membri ai Biroului Național, structura de conducere a partidului. Este momentul în care cei doi pretentenți la șefia USR, Diana Buzoianu și Radu Miruță vor avea o primă bătălie directă.

Mandatul de președinte al USR al lui Dominic Fritz este valabil până în 2029, iar sâmbătă va fi votată doar componența Biroului Național cu care președintele partidului va trebui să lucreze. Totuși, luptele interne care se vor da la Congresul de la Timișoara vor stabili direcția partidului și vor consolida poziția unuia dintre cei doi lideri care sunt văzuți a fi pretendenți viitori la șefia USR.

Deși vor fi trei liste cu candidaturi pentru BN, două dintre ele sunt cele care vor aduna cele mai multe voturi. Astfel, Diana Buzoianu propune lista „USR Echilibru”, în timp ce Radu Miruță propune „USR Deschis”. O a treia listă va fi susținută de tandemul Lucian Viziteu-Clotilde Armand.

Pe fiecare listă ar urma să fie înscriși 29 de candidați, 24 de membri plini și 5 membri supleanți. La Congres, fiecare delegat va putea alege nominal din toate cele 3 listele 24 de candidați.

Cine e în tabăra lui Miruță și cine e în tabăra lui Buzoianu

Pe lista lui Radu Miruță se află lideri precum Ionuț Moșteanu, Dan Barna, Cristian Seidler, Stelian Ion, Iulian Lorincz, Radu Mihaiu, Violeta Alexandru sau Adrian Echert. De partea cealaltă, Diana Buzoianu propune o listă pe care se află Oana Țoiu, Irineu Darău, Andrei Stoica, Vlad Voiculescu sau Allen Coliban. A treia listă este cea pe care se vor regăsi Lucian Viziteu, Clotilde Armand și alți lideri cu o notorietate mai mică.

La Congresul de sâmbătă, cel mai probabil Dominic Frtiz va cere un vot de reconfirmare în poziția de președinte al USR. „Nimeni nu pune la îndoială că rămâne până în 2029”, spun surse din partid.

Miza însă rămâne una reală. În funcție de rezultatul de la Congresul de sâmbătă se vor contura taberele și liderii cu aspirații la șefia partidului. Unii lideri din partid văd bătălia de la Congres și prin prisma direcției pe care o va urma partidul. „Unii vor alianță cu PNL pentru un pol de dreapta în viitor, alții vor să atacăm mai des și PNL și pe președintele Nicușor Dan”.

Potrivit surselor citate, Dominic Frtiz ar fi transmis că nu susține nicio listă și că vrea să fie „mediator”. Acesta va trebui să lucreze cu viitorul BN indiferent de rezultatul votului de sâmbătă.

Estimările în partid sunt că echipa lui Miurță ar putea obține 12-13 locuri, cea a Dianei Buzoianu 9-10 mandate, iar tabără Viziteu-Clotilde 2-3 poziții în Biroul Național. Majoritatea în BN este 13 mandate, în multe situații votul președintelui putând fi decisiv.