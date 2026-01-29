Antena 3 CNN Politică Consilierii generali PSD și PUSL au format un grup comun în cadrul Consiliului General al Municipiului București

Consilierii generali PSD și PUSL au format un grup comun în cadrul Consiliului General al Municipiului București

G.A.
<1 minut de citit Publicat la 13:38 29 Ian 2026 Modificat la 13:38 29 Ian 2026
Liviu Negoita il sustine pe Daniel Băluță la Primăria Capitalei
Liderul PUSL Liviu Negoiță și președintele PSD București Daniel Băluță. Sursă foto: Captură video Antena 3 CNN

Consilierii generali ai PSD și PUSL au format un grup comun în cadrul Consiliului General al Municipiului București, potrivit unui comunicat de presă. „O formulă de colaborare menită să asigure susținerea unitară a proiectelor și inițiativelor care răspund intereselor reale ale bucureștenilor”, se arată în comunicatul PUSL.

Potrivit PUSL, „obiectivul acestui parteneriat este de a oferi stabilitate administrativă și soluții concrete la cele mai importante probleme ale Capitalei.”

„Grupul comun PSD – PUSL va menține un dialog constant cu bucureștenii, cu reprezentanți ai categoriilor sociale și profesionale, pentru ca deciziile adoptate la nivelul Consiliului General să reflecte nevoile reale ale orașului și să răspundă așteptărilor legitime ale comunității.

 Prin această inițiativă, PUSL și PSD transmit un mesaj ferm de responsabilitate politică și angajament față de bucureșteni: administrația Capitalei are nevoie de coerență, stabilitate și soluții aplicate, la problemele cu care Bucureștiul se confruntă de prea mult timp”, se mai arată în comunicat.



Ştiri video recomandate
×
Etichete: PUSL PSD Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Politică
» Citește mai multe din Politică
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close