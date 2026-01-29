Consilierii generali PSD și PUSL au format un grup comun în cadrul Consiliului General al Municipiului București

Liderul PUSL Liviu Negoiță și președintele PSD București Daniel Băluță. Sursă foto: Captură video Antena 3 CNN

Consilierii generali ai PSD și PUSL au format un grup comun în cadrul Consiliului General al Municipiului București, potrivit unui comunicat de presă. „O formulă de colaborare menită să asigure susținerea unitară a proiectelor și inițiativelor care răspund intereselor reale ale bucureștenilor”, se arată în comunicatul PUSL.

Potrivit PUSL, „obiectivul acestui parteneriat este de a oferi stabilitate administrativă și soluții concrete la cele mai importante probleme ale Capitalei.”

„Grupul comun PSD – PUSL va menține un dialog constant cu bucureștenii, cu reprezentanți ai categoriilor sociale și profesionale, pentru ca deciziile adoptate la nivelul Consiliului General să reflecte nevoile reale ale orașului și să răspundă așteptărilor legitime ale comunității.

Prin această inițiativă, PUSL și PSD transmit un mesaj ferm de responsabilitate politică și angajament față de bucureșteni: administrația Capitalei are nevoie de coerență, stabilitate și soluții aplicate, la problemele cu care Bucureștiul se confruntă de prea mult timp”, se mai arată în comunicat.





