Constantin Toma îl contrazice pe şeful lui, Sorin Grindeanu: Reforma se face şi cu concedieri. De 4 luni există această ciondăneală

Constantin Toma, edilul municipiului Buzău. Sursa foto: Facebook/Constantin Toma

Constantin Toma, primarul social-democrat al oraşului Buzău, susţine tăierile pe care Guvernul ar trebui să le facă la nivel local şi central şi îl contrazice pe Sorin Grindeanu. "Se vorbeşte de reformă, iar şeful meu de partid, Sorin Grindeanu, spune că nu se face reformă cu concedieri. Se face şi cu concedieri", a declarat Toma la Antena 3 CNN, după ce, în luna octombrie, președintele PSD afirmase că "sunt concedieri în masă. Când dai afară oameni, asta nu înseamnă că faci reformă, ci că pur şi simplu se concediază oamenii. Este şi punctul de vedere al celor de la UDMR".

Întrebat dacă, pentru a aduce bani la bugetul local şi central, ar mai fi fost şi alte variante, în afară de creșterea taxelor şi a impozitelor, Constantin Toma a punctat că este nevoie şi de reforma administrativ-teritorială.

"Cu siguranţă, reducerea costurilor de funcţionare atât la nivel central, cât şi local. De 4 luni de zile există această ciondăneală pe reducerea costurilor la novel local şi central. Funcționarea statului român se face cu costuri foarte mari. Se vorbeşte de reformă, iar şeful meu de partid, Sorin Grindeanu, spune că nu se face reformă cu concedieri. Se face şi cu concedieri. Noi ar fi trebuit să facem reforma administrativ-teritorială. Să eliberăm din funcţii oameni care sunt în plus, pentru că nu mai avem ce face...

Avem alte PNRR-uri pe care nu le aplicăm pentru că nu suntem în stare să reduce costurile", a declarat Toma, care a explicat şi de ce Guvernul a majorat taxele locale:

"Foarte mulţi oameni sunt nemulţumiţi din cauza majorărilor. Avem nevoie de bani, avem deficite la nivelul primăriei. Nici primăria, nici Guvernul nu produce bani. Banii provin de la firme şi de la oameni. Pentru a funcţiona oraşele şi pentru a avea proiecte de investiţie, avem nevoie de mulţi bani".