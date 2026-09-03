Continuă haosul în administrație. Consilierii locali își pierd mandatul după valul de demisii. „Mi s-a spus că sunt incompatibil”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Continuă haosul din administrația locală, după legea care i-a pus în incompatibilitate pe aleșii locali a fost modificată în Parlament însă nu a fost încă promulgată. Între timp, consiliul Local al Municipiului Arad a luat act, în şedinţa de joi, de primele două demisii depuse de aleşi după de au devenit incompatibili în urma intrării în vigoare a Legii 165/2026, în timp ce Consiliul Judeţean a amânat organizarea şedinţei în care ar fi luat act de şase demisii, în speranţa că vor veni clarificări de la Bucureşti.

Pe ordinea de zi a şedinţei CLM au fost două proiecte "privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier local" pentru Coralia Cotoraci (PNL) şi Florin Mariş (PNL). Cei doi şi-au anunţat demisiile în 26 august pentru că, pe legislaţia actuală, au devenit incompatibili.

Un al treilea consilier, Claudius Octavian Nichitean, care lucrează şi într-o instituţie de stat, a cerut clarificări privind o eventuală demisie a secretarului Primăriei Arad, care i-a precizat că există un proiect de lege la Parlament "care va lămuri această problemă, dar care încă nu a fost aprobat".

"L-am întrebat pe domnul secretar al Primăriei, având în vedere că am fost plecat din ţară, răspunsul a fost vag, mi s-a spus că sunt incompatibil, dar să mai aştept. Practic, aşteptăm decizia de la Bucureşti. Doresc să văd şi un punct de vedere al prefectului şi al ANI", a declarat, după şedinţă, Nichitean.

Reprezentanţii Primăriei nu au putut preciza câţi consilieri locali au devenit incompatibili după intrarea în vigoare a Legii 165/2026.

"Ar mai exista câteva situaţii care nu pot fi nominalizate, întrucât caracterul interpretabil al prevederilor legale nu ne permite să afirmăm cu certitudine că persoanele respective se află într-o situaţie de incompatibilitate", a transmis Primăria Arad, la solicitarea Agerpres.

La Consiliul Judeţean ar fi opt aleşi în incompatibilitate, dintre care şase şi-au anunţat demisiile pe 26 august. Totuşi, instituţia nu a organizat încă şedinţa în care ar trebui să se ia act de aceste demisii. Şedinţa ar fi trebuit să fie organizată joi, însă va avea loc pe 10 septembrie, în speranţa că vor veni clarificări de la Bucureşti.

Preşedintele CJ Arad, Iustin Cionca (PNL), a declarat, pentru Agerpres, că, din punctul său de vedere, nu se poate reveni asupra celor şase demisii depuse deja (toate de la PNL), "indiferent de forma în care incompatibilităţile vor fi reglementate în cele din urmă".

"Această lege, indiferent cum se va modifica, se referă la personalul contractual, ori în cazul de faţă consilierii judeţeni nu şi-au dat demisia din poziţia de personal contractual, ci din cea de ales local, care este reglementată de altă lege, ce nu dă posibilitatea retragerii demisiei", a explicat Cionca.

El consideră că opiniile formulate, în ultimele zile, de instituţii sau politicieni "nu au acoperire în legislaţia care este în vigoare".

"Din punctul nostru de vedere, e clară legea, însă pentru că sunt instituţii ale statului care au emis tot felul de adrese, chiar dacă au precizat că sunt doar puncte de vedere, aşteptăm să se clarifice această aberaţie legislativă. Este inadmisibil ca în interiorul unui mandat să reglementezi ca în termen de câteva zile să trebuiască să alegi între meseria pentru care te-ai pregătit o viaţă şi o funcţie pentru care ai fost ales de către cetăţeni acum doi ani, când ai respectat toată legislaţia. Până acum se făceau modificări de acest fel începând cu mandatul viitor, e prima dată când se face un astfel de abuz", a declarat preşedintele CJ.

În judeţul Arad ar mai fi în situaţie incertă zeci de consilieri locali din comune sau oraşe, dar care nu au demisionat încă, aşteptând eventuale modificări legislative care să le dea posibilitatea să îşi păstreze mandatele.