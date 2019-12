Convenţia Naţională PLUS: Dacian Cioloş a fost ales preşedinte cu majoritate de voturi

Dacian Cioloş a fost validat sâmbătă, la Convenţia Naţională a PLUS, cu majoritate de voturi, în funcţia de preşedinte al partidului.



Cioloş a fost ales cu 1.160 de voturi şi 40 de abţineri.

Votul a fost electronic.



El a declarat, înainte de vot, că îşi doreşte ca data viitoare să nu se mai vorbească „de un partid de lider”, pentru că acest lucru este „cea mai mare vulnerabilitate” a PLUS, menţionând că este ultima dată când candidează la conducerea partidului „singur”.



„În niciun caz, dacă data viitoare nu vor mai exista candidaţi, îl voi considera ca pe un eşec personal şi nu voi mai candida. Îmi doresc ca data viitoare să nu mai vorbim de un partid de lider, pentru că asta este cea mai mare vulnerabilitate a noastră în momentul de faţă. Eu nu mi-am dorit şi nu îmi doresc să construim un partid de lider, îmi doresc să putem lucra în echipă, să avem încredere în noi şi atunci când lumea vorbeşte de PLUS să aibă în minte mai multe nume”, a afirmat Dacian Cioloş, care a fost singurul candidat la funcţia de preşedinte al partidului.



El a adăugat că din acest motiv şi-a dorit un mandat scurt, de numai un an, lucru pe care şi-l doreşte şi acum.