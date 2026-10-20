Crin Antonescu, despre PNL: Au criticat PSD, apoi i-au votat guvernul. „O poziție echivocă și de-a dreptul ridicolă”

Crin Antonescu. sursa foto: Hepta

Crin Antonescu, fost președinte al PNL, a criticat, marți, la Antena 3 CNN, poziția liberalilor după învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, pe care a descris-o drept „echivocă și de-a dreptul ridicolă”. Acesta a susținut că, deși liberalii i-au criticat dur pe social-democrați în ultimele zile, au votat în Parlament un guvern monocolor PSD. „După 7 ani, Partidul Național Liberal merge în opoziție și asta pentru mulți e un motiv de tristețe”, a mai declarat el.

„Presupun că e supărare în PNL. Există motive de supărare, sunt mai multe motive de supărare.

1. După 7 ani, partidul de prezență neîntreruptă la guvernare cu prim-ministrul, cel mai adesea sau fără, dar prezență neîntreruptă la guvernare vreme de 7 ani, cea mai lungă prezență a unui partid la guvernare din 1989 încoace. Deci, după 7 ani, Partidul Național Liberal merge în opoziție și asta pentru mulți e un motiv de tristețe.

În al doilea rând, Partidul Național Liberal este singurul partid dintre cele care contează în Parlament, care astăzi a fost într-o poziție echivocă și de-a dreptul ridicolă. PSD-ul și-a asumat guvernarea. Sigur, o poziție deloc comodă, dar măcar a făcut-o și a luat-o pe un drum. USR-AUR au jucat cartea opoziției totale anti-PSD sau pur și dur în cazul USR. Doar PNL-ul a fost în situația de a ține în zilele din urmă și inclusiv azi, în Parlament, discursuri violente în care ne-au prezentat drept tot ce e mai rău pentru România, în persoana pesediștilor, după care au dat României, prin votul lor, un guvern monocolor PSD.

Dar oricât de triști ar fi cei din PNL, care or fi triști, probabil mulți, eu cred că noi, ceilalți, avem totuși motive de bucurie sau măcar de satisfacție, pentru că totuși, astăzi, după 6 luni, avem, în fine, prima condiție pentru ca România să încerce să se miște din fundătura în care a intrat, și anume un guvern cu puteri depline”, a declarat Crin Antonescu.

Crin Antonescu: „E o situație inedită. Noi n-am mai avut un guvern monocolor”

El a mai explicat că noul guvern va avea multe probleme dificile de rezolvat, mai ales că nu va avea parte de sprijin din toate direcțiile Parlamentului .

„E limpede că din Parlament, din multe direcții, cele pe care le-am pomenit noi, nu va veni vreun sprijin, eventual din partea UDMR doar, dar până la urmă e o situație pe care și Luca Niculescu și Alexandru Nazare, ca să pomenesc cei doi independenți majori, să spun așa, dar și Partidul Social-Democrat, care singur, ca partid, își asumă guvernarea, o cunoșteau. Fără îndoială, sunt multe și grele lucruri de făcut.

Mi-e greu să cred că acest guvern sau altul, dacă ar fi fost, ar putea să le facă pe toate, dar cred că e important pentru opinia publică și pentru fiecare dintre cetățenii României să vadă mai multă bună-credință, mai multă empatie, mai multă viziune.

În sensul acesta, eu am o bună impresie, după discursul de azi al premierului Niculescu, pentru că:

1. A fost relativ scurt, concentrat, pentru că n-a fost pompos și n-a folosit prea mult limba de lemn, pentru că a avut două pasaje, două idei interesante, una despre cum se împletesc nevoile prezentului cu viziunea despre viitor într-un act de guvernare.

Și al doilea, pentru că a contextualizat apropo de lumea care se schimbă și se schimbă, cu sau fără noi, și ce facem noi aici, plus finalul despre națiune care a avut o atitudine de-a dreptul prezidențială, ca formulă.

Sigur, vom vedea ce va face, în fapt, Luca Niculescu, dar pornirea e, după părerea mea, bună. E o situație inedită. Noi n-am mai avut un guvern monocolor din punctul de vedere al componenței de partid, adică avem un singur partid acolo, dar pozițiile cheie de prim-ministru și de ministru de Finanțe nu sunt la acel partid”, a mai adăugat Crin Antonescu.

El a vorbit și despre miniștrii din noul Guvern.

„Va fi o experiență interesantă, însă eu cred că putem să fim până la urmă, măcar astăzi, nu neapărat optimiști, dar să înțelegem că am întors o pagină. Astăzi s-a întors o pagină în istoria noastră de zi cu zi. E adevărat că nu urmează o pagină albă, ci una cu datorii, una cu foarte multe minusuri care trebuie astupate. Și eu nu mă refer aici în primul rând la minusurile deficitului sau la așteptările agențiilor de rating, deși sunt importante.

Eu mă refer la așteptările foarte multor categorii, mai toate de cetățeni ai României, de la pensionari la întreprinzători, de la elevi la veterani și așa mai departe. Deci e un moment în care n-are rost să ne facem foarte multe speranțe. E clar că fiecare va face ce știe.

După cum vedeți, niște miniștri domnul Neacșu, domnul Marinescu, domnul Rogobete, domnul Barbu, domnul Manole, domnul Oprea, toți oamenii ăștia au fost miniștri în guvernul Bolojan. Acum s-a descoperit că ei sunt îngrozitori de către propagandă. Fiecare are câte ceva. Bietul domn Manole, pentru că a zburat în Mykonos, de exemplu. Ei bine, astea sunt chestiuni care vor continua.

Important este ca oamenii care și-au asumat această responsabilitate să fie serioși, iar în ce privește Partidul Național Liberal și situația sa penibilă de astăzi, cred că e un exemplu unde poate duce un om în partid atunci când pune propaganda înaintea realității și când pune interesele sale politice personale în fața unui partid. Sper ca și acolo să se limpezească apele, cum spun de multă vreme, sper ca și acolo să aleagă fiecare dintre oamenii care au făcut politică, inclusiv în acești șapte ani de când guvernează, că-s aceeași, dacă își respectă statutul și ce înseamnă acest statut, ce înseamnă un partid conservator pe baze și structuri liberale sau dacă se duc împreună cu USR și fac genul de opoziție, scandal, opoziție, gălăgie pe care îl cunoaștem de la această formațiune”, a mai explicat Crin Antonescu.

De asemenea, Crin Antonescu a vorbit și despre direcția în care Ilie Bolojan a dus PNL.

„Dacă există cu adevărat o aripă conservatoare și nu doar niște oameni nemulțumiți din diverse motive de Ilie Bolojan atunci această aripă se va comporta ca un organism întreg, matur, va da o bătălie de natură doctrinară și sigur și de natură administrativă în interiorul partidului. O va câștiga sau nu, dar își va urma menirea.

Ilie Bolojan are încă o susținere în Partidul Național Liberal, cred eu considerabilă, pentru că și aici o spun ca unul care am făcut atâția și atâția ani politică, sunt de înțeles și oamenii care stau lângă Bolojan. Există un reflex ca într-o bătălie, un reflex al ostașului de a se strânge lângă comandant. Este o bătălie politică. E normal, până la un punct, să stea lângă el. Dar dincolo de asta, trebuie văzut că Ilie Bolojan a înclinat și a împins Partidul Național Liberal către USR, unde pentru mulți vom vedea câți din Partidul Național Liberal nu e normal ca acest partid să stea.

Și, până la urmă, repet, această tensiune din interiorul partidului, care nu e numai între între persoane, este și între valori și idei și până la urmă trebuie să se rezolve”, a încheiat Crin Antonescu.

Guvernul Luca Niculescu a trecut marți de votul Parlamentului. După numărarea bilelor din urnele de vot au rezultat 280 de voturi pentru învestirea Guvernului, şi 58 împotrivă.