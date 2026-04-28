Crin Antonescu, despre următoarele negocieri și „paradoxul” Bolojan: PNL va avea de ales între guvernare și să-și urmeze liderul

Fostul președinte al PNL Crin Antonescu a declarat, marți, la News Hour with CNN, că în această criză politică liberalii au de ales între a rămâne la guvernare și a-și urma liderul. Antonescu îl numește pe Ilie Bolojan „un paradox”, pentru că are parte și de susținerea romînilor dar și de antipatia lor.

Crin Antonescu spune că principalii responsabili pentru criza politică sunt premierul și Președintele.

„Bolojan își asumă să stea pe scaunul de premier până în ultima zi. Important mi se pare cine își asumă criza în sine, care e eșecul coaliției. Personaje inocente nu sunt, dar există o ierarhie a responsabilităților. Eu cred că o coaliție de felul acesta, dificilă, are responsabilitatea la conducătorii ei, iar primele două personaje care ar trebui să fie responsabile sunt Președintele și primul-ministru.

Propaganda pro-Bolojan a trecut la vechea temă cu PSD. Este PSD o problemă pentru Romînia? Fără îndoială. Este o realitate a țării? Fără îndoială. Ori PSD nu mai e un partif pro-european și atunci nu mai avem majoritate pro-europeană în România, ori PSD trebuie păstrat în coaliție, dar asta nu se poate face. Eu cred că din moment ce 250 de parlamentari au votat... e un semnal că există o majoritate pentru schimbarea Guvernului”, a afirmat Antonescu.

Ce vor face AUR și PSD

Fostul lider al PNL spune că gestul firesc pe care trebuia să îl facă Bolojan după ce PSD a anunța că îi retrage sprijinul politic era să își dea demisia.

„Nu e bine că se prelungește aceast criză. După părerea mea, când psd-iștii s-au retras, gestul firesc era depunerea mandatului de către Bolojan chiar dacă i-ar fi cerut președintelui un alt mandat pentru a forma o majoritate. Acum, dacă trece moțiunea, vom avea consultări și nu știu ce se va întâmpla. Probabil Nicușor Dan va încerca să refacă Coaliția, fie să renunțe la tema AUR niciodată. Președintele va avea un rol extrem de important de jucat. Rămâne de văzut ce va face marea necunoscută - PSD.

PNL va avea de ales între participarea la un nou guvern pro-occidental și a urma un lider care este pe val. Avem un paradox - Ilie Bolojan este un om care are susținere în electoratul României, antipatie mult mai mare, dar este omul politic cel mai profilat în acest moment de criză. PNL are de ales între rațiuni de oportunitate pe termen scurt, cu abandonarea oricărui profil de natură ideologică, sau o reconsiderare în interior”, a mai spus Crin Antonescu.