Crin Antonescu: Ce facem dacă rușii cer dezactivarea scutului de la Deveselu și americanii acceptă?

Publicat acum 53 minute

„Nu am apucat să discut cu premierul. Am fost plecat. Am văzut destule lucruri pe care nici nu le-am înțeles prea bine. Nimeni altul nu este mai autorizat să facă o apreciere despre un membru al propriului cabinet decât premierul. Nu am nimic de comentat. Pot spune doar că simțeam mai mult nevoia unei prezențe a ministrului de Externe în comunicare publică. Acum se și leagă lucrurile. Domnul Hurezeanu nu e vinovat de tăcerile domnului Iohannis, dar se adună o perioadă foarte complicată de agendă internațională. România are o poziție nesigură în toată această istorie și probabil că premierul aștepta o prezență mai pregnantă, mai aplicată a ministrului de Externe. E important cine e succesorul, pentru că dacă se fac schimbări se fac ca să fie mai bine. Dacă premierul a vorbit despre asta în public înseamnă că are un plan”, a spus Crin Antonescu despre posibila schimbare a lui Emil Hurezeanu, din funcția de ministru de Externe.