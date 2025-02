Crin Antonescu: Rezultatul alegerilor din mai poate să ducă România în scenariul Yalta 2

Publicat acum 19 minute

Potrivit celui mai recent sondaj CURS realizat în București, dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile prezidențiale, pe primul loc ar ieși Călin Georgescu, cu 31%, urmat de Nicușor Dan, cu 29%.

Crin Antonescu s-ar clasa pe locul al treilea, cu 24%, urmat de Elena Lasconi cu 10% și Victor Ponta cu 3%.

„Eu am spus și vreau să mă țin de cuvânt: nu voi comenta sondaje indiferent cine le face, indiferent cui sunt favorabile. În speță, aruncând un ochi pe acest sondaj, 24% - cifra care e în dreptul meu - nu e o cifră rea, pentru că vorbim strict de București, unde, în principiu, dl. Nicușor Dan sigur că are principala bază electorală și unde are și motorul, propulsia acestei candidaturi. Nu vreau să intru în detalii privitor la aceste cifre. Campania nici nu a început, e o cursă lungă până acolo”, a spus Crin Antonescu.

Crin Antonescu: „Aceste 80 de zile vor trece foarte greu, veți vedea.”

Radu Tudor: „De ce spuneți asta?”

Crin Antonescu: „Din cauza lucrurilor pe care le-am discutat puțin mai înainte. În primul rând, din cauza situației internaționale, din cauza faptului că nu suntem într-o campanie normală, gândiți-vă că suntem într-o campanie care se prelungește cu jumătate de an, că suntem într-o tensiune socială, publică, acumulată și care este aproape în fiecare zi exacerbată de forțele care vor să dinamiteze statul democratic român.”

Radu Tudor: „Ați spus că există în continuare, ceea ce vedem și noi ca jurnaliști, un război hibrid al Rusiei pe teritoriul României.”

Crin Antonescu: „Da. Și există la vedere forțe politice, mediatice din România care instigă și alimentează în fiecare zi un soi de rebeliune generală împotriva tuturor instituțiilor din statul român. Adică nimic nu mai e bun, nimic nu s-a făcut în ultimii 35 de ani, totul trebuie dat jos, să vină o persoană care să conducă împreună cu poporul. Ăsta este un fel de fascism și bolșevism care este dintre cele mai cumplite și care poate să tulbure mințile unei societăți și să o distrugă atunci când ea nu este foarte solidă pe picioare.”