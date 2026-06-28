Csoma Botond: „Dacă mergem cu acest limbaj dur şi cu linii roşii nu vom avea guvern nici anul viitor”

Csoma Botond. sursa foto: Agerpres

Purtătorul de cuvânt al UDMR, Csoma Botond, a declarat duminică, la Digi 24, că blocajul privind desemnarea premierului nu se va rezolva prin limbaj dur sau linii roșii – și nici prin alegeri anticipate, scrie News.ro.

Liderul deputaților UDMR a precizat că discuțiile continuă luni și că președintele Nicușor Dan le-a transmis clar că îi așteaptă cu un acord gata: „Vor fi discuții noi, mâine. Domnul Nicușor Dan are această părere să mergem la dânsul când avem un acord. Eu asta am înțeles. Eu nu am fost prezent la acea discuție care a avut loc la Palatul Cotroceni, dar, din câte am înțeles, domnul Nicușor Dan așteaptă un acord din partea partidelor politice, care să reflecte o majoritate în Parlamentul României, majoritate necesară pentru învestirea guvernului”.

Întrebat despre declarația lui Nicușor Dan – că se contura o majoritate pentru un guvern PSD și că PNL s-a răzgândit –, Csoma Botond a precizat că „Nicușor Dan a făcut o apreciere de natură politică”.

„Poate că e puțin supărat că nu s-a conturat încă o majoritate în Parlamentul României. Și dânsul vrea un guvern și știe că numai partidele politice pot să contureze și pot forma o majoritate care e necesară pentru învestirea guvernului. Deci pot să-l înțeleg dintr-un punct de vedere și pe domnul Nicușor Dan, că este mâhnit și nu-i place această situație”, mai spune acesta.

Despre declarația președintelui, Botond a nuanțat că „nu ar spune chiar că e dincolo de mandatul lui această declarație, dar nu este chiar într-o cheie constituțională. Dacă mergem numai cu acest limbaj dur și cu liniile roșii pe care le avem, nu vom avea guvern nici anul viitor”.

Cât despre alegerile anticipate – vehiculate tot mai des ca soluție de ieșire din criză –, Csoma Botond le consideră ineficiente.

„Știți care e problema? După părerea mea, și dacă am avea alegeri anticipate, nu ar schimba în mod substanțial raportul de forțe între partidele pro-europene. Deci, cred că această fragmentare ar rămâne și tot la un acord ar trebui să ajungem între aceste partide care au format fosta coaliție”, mai spune acesta.

Singurul câștigător cert al unor alegeri anticipate ar fi, în opinia sa, AUR.

„Cred că nu ar rezolva problema de fond”, a concluzionat Botond.