Cum arată bugetul Bucureștiului pe 2026 și de ce Ciucu spune că nu poate investi mai mult fără reforme la STB și Termoenergetica

Primarul general Ciprian Ciucu a pus în dezbatere publică bugetul Bucureștiului pe 2026, în valoare de 8,4 miliarde de lei, din care 32% - adică 2,7 miliarde – sunt destinate investițiilor. Procentul este dublu față de execuția bugetară din 2025, când doar 16% din bani au ajuns efectiv la dezvoltare. Ciucu spune că țintește 50%, dar condiționează acest obiectiv de reforme la STB și Termoenergetica – două companii pe care le consideră ineficiente – și de reducerea subvențiilor.

Conform datelor prezentate de edil pe pagina sa de Facebook, 2,7 miliarde de lei – adică 32% din buget – sunt alocate secțiunii de dezvoltare (investiții), în timp ce 5,7 miliarde de lei (68%) merg către funcționare.

Cifrele reprezintă o schimbare semnificativă față de anul trecut. În 2025, din bugetul efectiv executat, doar 16% - adică 0,96 miliarde de lei – au mers către investiții, restul de 84% (4,9 miliarde de lei) fiind absorbit de funcționare.

Ciucu a precizat că își dorește ca în anii următori ponderea investițiilor să ajungă la aproximativ 50% din buget, dar a condiționat acest obiectiv de reforme în două companii cu probleme: STB, aflată în subordinea Consiliului General, și Termoenergetica.

„Îmi doresc că în următorii ani să ajungem să avem cca. 50% pentru dezvolatare, dar pentru acest lucru trebuie să existe reforme reale: (1) în STB, companie din subordina Consiliului General (nu a primarului), cu mari probleme de eficiență și (2) în Termoenergetica, companie cu probleme structurale, în mare parte datorate faptului că avem un cost de producție foarte mare la nivelul Elcen, companie din subordinea Min. Energiei. De asemenea, trebuie să contiunuăm investițiile în rețeau de termoficare pentru a limita propriile noastre pierderi din rețeau de distribuție)”, a scris Ciucu.

Primarul a adăugat că, dacă subvențiile ar fi scoase din ecuație, bugetul de investiții ar reprezenta deja 50% din total.

Persoanele interesate pot trimite observații și puncte de vedere la adresa de e-mail [email protected]. O dezbatere publică pe marginea bugetului este programată joi, 30 aprilie, la ora 12:00, în Sala de Consiliu a PMB.