“Dacă nu îl scoateți din sală, îl scot eu”. Scandal în plenul Senatului: Ninel Peia a vrut să provoace o încăierare cu un deputat USR

1 minut de citit Publicat la 18:02 09 Feb 2026 Modificat la 18:14 09 Feb 2026

Dezbaterea în Senat a moțiunii simple împotriva susținerii acordului UE - Mercosur nu a fost lipsită de incidente. Foto: Captură video/Senatul României/Facebook

Dezbaterea în Senat a moțiunii simple împotriva susținerii acordului UE - Mercosur nu a fost lipsită de incidente. Senatorul Ninel Peia, de la grupul "Pace - Întâi România" a încercat să provoace o încăierare cu parlamentarii USR.

După ce a semnalat prezența la dezbatere a deputatului USR George Gima, Ninel Peia a cerut președintelui de ședință să fie scoși din sală "cei care nu sunt senatori".

"Dacă n-o faceți dumneavoastră, o fac eu! Dacă sunt deputați, vă rog frumos, e ședința Senatului. Am fost și eu deputat, am fost la grădiniță", a amenințat senatorul, de la microfon.

Președintele de ședință i-a cerut să ia loc în sală iar, în cele din urmă, Peia s-a conformat.

De asemenea, parlamentarii din grupul PACE au cerut anterior chestorului să fie scoasă din sală Diana Buzoianu, sub pretextul că aceasta, în calitate de ministru, a primit un "blam parlamentar", după ce o moțiune simplă inițată de AUR împotriva acesteia a fost adoptată în luna decembrie, anul trecut.

A intervenit și senatorul PSD Daniel Zamfir, afirmând: "Eu nu cred că trebuie să o scoatem pe doamna Buzoianu din sală, ci bunul simț, dacă i-am retras încrederea".

Dezbaterea moțiunii simple în Senat

Intitulată „Acordul UE-Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză şi împotriva propriilor interese”, moţiunea este iniţiată de 47 de senatori ai Opoziţiei (28 AUR, 13 PACE - Întâi România şi şase neafiliaţi).

Semnatarii critică „excluderea consultării Parlamentului în procesul care a dus la angajarea într-un acord strategic de dimensiunea Mercosur-ului”.

Senatorii opoziţiei explică efectele „expunerii României la o competiţie directă cu state precum Brazilia, Uruguay sau Argentina, unde energia industrială este subvenţionată masiv, iar certificatele de carbon reprezintă o necunoscută, care va conduce la închiderea relativ rapidă a producţiei din România”.