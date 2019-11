Dan Barna, după eșecul alianței USR-PLUS la prezidențiale: „Îmi asum întreaga responsabilitate. La locale facem mai bine”

foto: Dan Barna.Facebook

Dan Barna a declarat, într-o conferință de presă, că își asumă întreaga responsabilitate pentru eșecul pe care l-a avut alianța USR PLUS la alegerile de duminică, în primul tur al alegerilor prezidențiale, și a declarat că toată susținerea partidului merge acum către Klaus Iohannis.

”Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acest obiectiv pe care nu l-am atins, acela de a avea un tur doi fără PSD. Electoratul din România a decis că turul doi trebuie să fie despre Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. Respectăm decizia. E fără indoială, parte din vină și mi-o asum, că nu am reușit să ajung la marea majoritate a cetățenilor. Este un proces din care învățăm. Chiar în această seară am convocat colegii din comitetul politic, practic, liderii din filialele județene, la o primă discuție. A fost cea mai grea campanie electorală pentru noi. Suntem pe un drum în care credem. Peste 1,5 milioane de români cred că România trebuie să se reformeze”, a spus Dan Barna.

”Obiectul nostru este ca, pe viitor să organizăm mult mai bine alegerile locale, care sunt o provocare foarte mare. Din păcate, bucata aceasta de Românie, pe care m-am bazat și în care am crezut, este mai mică decât am anticipat. E vina noastră. Mai este mult de muncă în această țară. Știam că nu va fi ușor. Am crezut că suntem mai sus decât ne-a dovedit-o electoratul”, a mai spus Barna.

”La locale facem mai bine”, a încheiat Dan Barna.

Dacian Cioloș: „Mergem înainte, ieșim întăriți din campanie!”

”Îi multumesc lui Dan Barna pentru curajul de a se lansa în această bătălie și să susțină această campanie. Le multumesc celor care au crezut în noi”, a spus Dacian Cioloș.

”Alianța PLUS Și USR este validată ca una dintre principalele trei forțe politice ale țării. Cele două partide au reușit în mai puțin de un an de zile să se valideze drept forțe politice. (...) Alianța între PLUS și USR, în măsura în care va reuși să învețe și să tragă învățămintele necesare, sunt convins că pentru locale și parlamentare va reuși să demonstreze că în România se naște o forță politică capabilă să colaboreze cu celelalte forte politice democratice din România și să ducă țara mai departe. În perioada următoare, pentru noi e important să tragem aceste învățăminte și să vedem cum putem întări colaborarea. Mesajul pe care vrem să îl dăm e că vrem să continuăm aceasă alianță, să învățăm din această experiență”, a spus Dacian Cioloș.

”La sfârșitul săptămânii sa facem o întâlnire a Birourilor Naționale ale celor două partide ca să avem o discuție de evalare și să luăm deciziile care se cuvin”, a mai spus Cioloș.

”Întreaga noastră susținere merge la Klaus Iohannis”

Cei doi lideri politici au anunțat că întreaga lor susținere merge la Klaus Iohannis, în turul doi al alegerilor prezidențiale.

”În momentul de față, în turul doi, avem doi candidați și, în mod clar, cel cu care avem compatibilitate este Klaus Iohannis. Să învățăm să acceptăm realitatea. În acest moment, votul pentru Iohannis este un vot pentru modernizarea României”, a spus Dacian Cioloș.

”Rezultatul la prezidențiale nu reflectă potențialul Alianței USR-PLUS”

Dacian Cioloș a mai declarat că este convins de faptul că rezultatul la prezidențiale nu reflectă potențialul Alianței USR-PLUS. Mai mult, Cioloș a arătat că nu exclude o guvernare altături de PNL.

”PNL nu va putea guverna singur și cred că nu e tot una dacă PNL face alianță cu o alianță cum e USR-PLUS sau dacă își va pune problema dacă singura forță politică cu care să se alieze e PSD”, a mai spus Dacian Cioloș.

După numărarea voturilor din 18.781 de secţii de votare, candidatul Alianţei USR-PLUS, Dan Barna, a obținut 14,19% din voturi, ratând astfel turul doi al prezidențialelor.

Potrivit Biroului Electoral Central, preşedintele în funcție Klaus Iohannis conduce în primul tur al alegerilor prezidenţiale, cu 36,91%, fiind urmat de candidatul PSD, Viorica Dăncilă - 23,45%.