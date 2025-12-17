Vine gerul înainte de Crăciun. O masă de aer rece va cuprinde țara. Ce temperaturi vor îndura românii de sărbători

Potrivit ANM, de săptămâna viitoare o masă de aer rece va cuprinde România, potrivit ANM. Sursă foto: Getty Images

Meteorologii și-au actualizat prognozele, iar ultimele date arată că temperaturile, deja scăzute în zonele joase din sud și vest vor coborî și mai mult, de săptămâna viitoare.

"Astăzi, de exemplu, temperaturile sunt mai scăzute decât în mod normal pentru această perioadă a anului în zonele joase din sudul din partea de vest a teritoriului, dar și din centru și din est.

Avem temperaturi negative între -3 și 0 grade. În schimb, în zonele înalte de relief, în zonele deluroase și montane, avem temperaturi pozitive și chiar foarte ridicate pentru această perioadă, care ating valori de 10 până la 12 grade", a spus la Antena 3 CNN Alina Șerban, meteorolog ANM.

Fenomenul în care temperatura crește odată cu creșterea altitudinii, în loc să scadă, este cunoscut drept "inversiune termică".

Frigul se menține în zonele joase din sud și est până la finele săptămânii

"Așadar, este mai cald în zonele înalte de relief și mai rece în zonele joase, acolo unde, de altfel, vremea este închisă, cu nebulozitate și multă ceață, mai ales dimineața și noaptea.

Dacă în zonele joase de relief vremea este rece la acest moment, acest tablou meteorologic se va menține, cu mici variații, până la finalul acestei săptămâni.

Astfel, în partea de sud și de est a teritoriului, în zonele joase de relief, în continuare va fi nebulozitate și se vor consemna temperaturi scăzute, mai joase chiar decât în mod normal la această dată.

În vest, nord și centru, în zonele ridicate de relief, temperaturile vor fi mai ridicate

În celelalte regiuni, vor fi mici variații de nebulozitate, pentru că mai apar și nori care aduc ploi astăzi, la noapte, în vest, în nord și centru.

Aici se va forma ceață dimineața și noaptea.

Pe parcursul zilei, vremea se va încălzi ușor, astfel încât vom vorbi în continuare de temperaturi mai ridicate în zonele deluroase și montane.

Gerul se instalează în toată țara, săptămâna viitoare

De săptămâna viitoare însă, vorbim de o masă de aer rece.

Sunt la momentul acesta semnale vremea că se va răci în toate regiunile, inclusiv în zonele de deal și de munte.

Prin raportare la mediile multi-anuale, chiar dacă temperaturile sunt mai mari decât în mod normal pe perioade scurte de timp, vom putem vorbi de episoade reci", a explicat meteorologul Alina Șerban.