Fenomen meteo rar în România: La munte e mai cald decât în restul țării. Diferența de temperatură este de până la 12 grade

16 Dec 2025

Fenomen meteo rar în România: La munte e mai cald decât în restul țării. FOTO: Getty Images

România trece printr-un episod de inversiune termică, un fenomen meteorologic relativ rar, dar spectaculos, în care aerul rece se acumulează în zonele joase, iar aerul mai cald rămâne deasupra, la altitudine.

Temperaturile înregistrate la ora 10.00 au arătat diferențe mari între cele înregistrate la munte și cele din zone joase. În unele cazuri, diferențele au fost și de 10 - 12 grade Celsius.

Câteva exemple de temperaturi înregistrate, pentru a remarca aceste diferențe.

8 grade Semenic față de - 5 grade Bozovici

7 grade Sinaia față de - 1 grad București

6 grade Păltiniș față de -2 grade Sibiu

5 grade Parâng față de - 5 grade Târgu Jiu

6 grade Fundata față - 3 grade Titu

7 grade Cuntu față de - 3 grade Băile Herculane

7 grade Bisoca față - 2 grade Buzău

Ce este inversiunea termică

Invesriunea termică este un fenomen meteorologic în care temperaturile aerului cresc cu altitudinea, în loc să scadă așa cum este normal.

În mod obișnuit, aerul se răcește pe măsură ce urci în înălțime, dar în cazul inversiunii termice, un strat de aer mai cald se află deasupra unui strat de aer mai rece aflat aproape de sol.

În timpul iernii, inversiunea termică poate deveni un fenomen mai frecvent, datorită unor condiții meteorologice favorabile, cum ar fi vremea senină, cerul fără nori și vânt slab.

Aceste condiții permit aerului de la sol să se răcească mult mai repede decât aerul de la altitudini mai mari.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni, în intervalul 15-28 decembrie. Potrivit meteorologilor, vremea se menține plăcută pentru această perioadă, cu temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Ulterior, de la sfârșitul lunii, temperaturile vor scădea și este posibil să plouă în unele regiuni.

Meteorologii prognozează un Crăciun cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal în acest anotimp.