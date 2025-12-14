Prognoza meteo actualizată până la Crăciun. Temperaturile vor fi mult mai ridicate decât în mod normal

3 minute de citit Publicat la 13:54 14 Dec 2025 Modificat la 14:02 14 Dec 2025

ANM a emis prognoza meteo actualizată / Foto: Getty Images

Vremea va fi mai caldă decât specificul perioadei în toate regiunile țării, inclusiv în București, însă ceața și vântul vor persista pe parcursul săptămânii viitoare, iar maximele termice se vor situa în jurul valorii de 14 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă până în data de 21 decembrie 2025.

Astfel, în intervalul 14 decembrie, ora 8:00 - 15 decembrie, ora 8:00, în țară, în zonele joase de relief nebulozitatea stratiformă va fi prezentă în cea mai mare parte a intervalului, iar local cu precădere în primele ore și pe parcursul nopții va fi ceață. Cu totul izolat și trecător vor fi ploi slabe sau burniță în vest, centru, nord și nord-est.

La deal și la munte cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări, pe arii restrânse în Carpații de Curbură, iar ziua și în sud-vest și nord-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 11 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 și 3 grade.

În București, nebulozitatea stratiformă va persista, iar îndeosebi dimineața și noaptea probabilitatea pentru formare a ceții va fi mare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 5 - 6 grade Celsius, iar cea minimă de 0 - 1 grad.

În intervalul 15 decembrie, ora 8:00 - 16 decembrie, ora 8:00, la deal și la munte, cerul va fi variabil, iar în zonele joase de relief, mai ales în prima parte a zilei și din nou noaptea, va fi nebulozitate stratiformă și local ceață. Vântul va sufla slab și moderat.

Regimul termic va fi caracterizat în continuare de valori în general mai mai mari decât cele climatologic specifice datei, astfel că temperaturile maxime se vor încadra în general între 5 și 10 grade, iar cele minime între -7 și 5 grade.

În Capitală, vor fi nori joși în cea mai mare parte a intervalului, iar dimineața și noaptea condiții de ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de 0 - 1 grad.

Vremea se menține plăcută până la Crăciun

Pentru perioada 16 decembrie, ora 8:00 - 17 decembrie, ora 8:00, valorile de temperatură vor fi în continuare mai mari decât cele climatologic specifice datei în mare parte a țării. Cerul va fi variabil la deal și la munte, în timp ce, în zonele joase de relief îndeosebi în prima parte a zilei și noaptea va fi nebulozitate stratiformă și local ceață.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 7 și 14 grade, iar cele minime între -7 și 6 grade Celsius.

Vremea în Capitală va și închisă, cu înnorări, iar dimineața și spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 8 - 9 grade, iar cea minimă de -1 - 0 grade.

În perioada 17 decembrie, ora 8:00 - 18 decembrie, ora 8:00, cerul va fi variabil, cu nori joși și ceață, local la începutul intervalului, iar noaptea pe arii restrânse cu precădere în zonele joase de relief din nord-vest, centru și sud. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 14 grade, iar cele minime între -5 și 7 grade.

În București, cerul va fi variabil, cu nori joși și posibil ceață dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 9 - 10 grade, iar cea minimă de -1 - 0 grade.

Meteorologii prognozează pentru intervalul 18 decembrie, ora 8:00 - 21 decembrie, ora 8:00, valori de temperatură peste mediile multianuale specifice perioadei. Trecător vor fi ploi slabe sau burniță, pe alocuri îndeosebi în vestul și sudul țării.

În Capitală, regimul termic va fi caracterizat de valori mai mari decât cele climatologic specifice perioadei. Nu vor fi precipitații.