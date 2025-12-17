Jim Carrey a avut nevoie de psiholog şi de un expert CIA ca să îl interpreteze pe Grinch

Interpretarea personajului Grinch, unul dintre cele mai emblematice personaje de Crăciun din cinematografie, nu a fost ușoară pentru Jim Carrey. În spatele succesului pe care l-a înregistrat filmul din anul 2000, „Cum a furat Grinch Crăciunul”, se află o experiență extremă, care a întins limitele rezistenței fizice și mentale ale atorului şi despre care acesta a vorbit recent într-un interviu acordat publicației Vulture, preluată de La Stampa.

Jim Carrey, cel care a interpretat personajul negativ de Crăciun, morocănos și blănos, a dezvăluit că în primele etape ale producției a fost pe punctul de a abandona proiectul. Actorul a mărturisit că şedințele de machiaj erau foarte dificile şi durau până la opt ore pe zi, în plus trebuia să poarte un costum foarte inconfortabil.

„Prima zi de machiaj a fost devastatoare”, a explicat actorul. După acel test inițial, Carrey i-a sunat pe regizorul Ron Howard și pe producătorul Brian Grazer, anunțându-și intenția de a părăsi filmul. S-a oferit chiar să-i ramburseze întregul onorariu, plus dobânda. Ca să-l convingă să rămână, Grazer a venit cu o soluție absolut neobișnuită: să fie antrenat de un specialist care antrenase agenți CIA să reziste torturii. O abordare extremă, dar necesară pentru a face față condițiilor extenuante de pe platourile de filmare.

Expertul l-a învățat pe Carrey mai multe tehnici pentru a-și gestiona atacurile de panică constante și frustrarea: mâncatul pentru a se distrage, schimbarea locului, oprirea televizorului și pornirea radioului în momentele de criză. Printre metodele mai drastice s-au numărat controlul durerii fizice, cum ar fi lovirea piciorului sau strângerea de braț a unei persoane de încredere.

Cele mai dificile elemente ale costumului erau salopeta, care îi provoca mâncărimi la ochi, unghiile lungi de peste 25 de centimetri și lentilele de contact care îi acopereau complet privirea.

Totuși, suferința a dat roade. Interpretarea lui Carrey a devenit legendară, transformându-l pe Grinch într-un personaj îndrăgit de publicul de toate vârstele. Filmul a încasat peste 347 de milioane de dolari în întreaga lume și i-a adus actorului o nominalizare la Globul de Aur.