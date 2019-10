foto: Agerpres

Dan Barna a anunţat că informaţia potrivit căreia nu l-ar fi recunoscut pe fostul mare antrenor Emerich Ienei în timpul vizitei la Oradea este falsă.

"Ieri, la Oradea, am avut bucuria să îl întâlnesc pe Emerich Jenei, un senior distins cu seninătate în vorbă și în privire. Eram prea mic pentru a-mi aminti performanțele Nadiei sau ale lui Năstase, astfel încât marile bucurii sportive ale copilăriei mele se numesc Craiova Maxima din '83 a lui Ilie Balaci, extraordinara olimpiada a României la Los Angeles în '84 și Steaua lui Emeric Ienei din '86.

Emeric Ienei este unul din oamenii care ne-a arătat tuturor că dacă crezi în victorie și muncești ea va veni cu siguranță.

Am fost onorat și emoționat să am cu el un dialog de câteva minute în care m-a încurajat, la finalul căruia, cu umor și eleganță, am făcut și un schimb de autografe.

Îi doresc sănătate și sper să ne vedem din nou cât mai repede.

P.S.: Fake news-ul că nu l-aș fi recunoscut e la fel de credibil precum informația că s-a aflat că nu beau apa lichidă.", a scris Dan Barna pe Facebook.