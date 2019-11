Dan Barna și Ludovic Orban, întâlnire decisivă după alegerile de duminică

Foto Facebook Dan Barna/Agerpres

Ludovic Orban și Dan Barna se vor întâlni în cursul zilei de luni, a doua zi după primul tur al alegerilor prezidențiale, potrivit unor surse Antena 3.

Informația a fost dezvăluită în exclusivitate de Diana Lazăr, șefa secției Politic la Antena 3. Potrivit acesteia, premierul Ludovic Orban și liderul USR, Dan Barna, vor discuta cum va fi implementat acel acord semnat între PNL și USR înaintea votului pentru învestirea Guvernului Orban.

Astăzi, Dan Barna a făcut o dezvăluire uluitoare susținătorilor săi: PNL şi USR lucrează deja intes la pregătirea unui nou guvern format de cele două partide.

PNL și USR PLUS au semnat un acord politic în mai multe puncte în care cele două partide se angajau să înlăture cât mai rapid Guvernul Dăncilă, iar USR PLUS să acorde votul pentru învestitura Guvernului Orban. Documentul conține atât angajamentul celor două partide pentru înfăptuirea unor reforme reale de care România are nevoie – în domeniul Justiției, economiei, legislației electorale și mediului -, cât și condiții pe care trebuie să le îndeplinească viitoarea echipă guvernamentală.