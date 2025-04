Ce a făcut Daniel Funeriu cât nu a fost în politică: Am creat un gel care se strânge când îl pui în lumină albastră

Publicat acum 7 minute

Sergiu Cora, jurnalist Antena 3 CNN: Într-o emisiune ați fost rugat să vă descrieți și ați spus „tigrul e liber dar trebuie să alerge de dimineață până seara, boul nu e liber, dar sfârșește la abator. Eu sunt omul care a ales să fie tigru”. Tigrul aleargă după propriul interes, la fel veți alerga și dvs.?

Daniel Funeriu: Am văzut și eu acest citat, nu mă dezic de ce am spus, dar nu am văzut să fi spus că eu sunt tigrul. Ca orice metaforă, cred că e adevărat ce am spus. Am fost întrebat să mă autocaracterizez.

Discuția esențială în aceste alegeri este despre independență, pentru că nimeni nu mai vrea în fruntea statului pe cineva care să fie omul cuiva. Eu am fost mereu propriul meu stăpân. Nu am găsit o caracterizare mai bună a vieții mele, oricât de dificilă a fost. Nu mi-a fost ușor la 17 ani să părăsesc țara de unul singur și, ca să-mi susțin studiile, să mă trezesc la patru dimineața să car lăzi, să am vânătăi pe brațe și să mă ia la mișto colegii de liceu spunând „E, iar ți-ai făcut tatuaje.”

Am fost liber și când am fost ministrul Educației și toată lumea spunea – „Nu pune camere la BAC, lasă-i în pace pe plagiatori.” Dar pentru că am fost un om liber, voi face tot ce voi considera corect pentru mine, pentru familia mea și pentru țara mea.

Dacă întrebarea, așa cum ați sugerat, este dacă vreau această funcție pentru un interes personal, vă spun următorul lucru: e greu să fii candidat la președinția României, pentru că trebuie să-ți faci o autoexaminare mai grea decât orice examen, mai grea decât susținerea unui doctorat cu un laureat Nobel, mai grea decât orice interviu, pentru că e o luptă cu tine însuți.

Eu, dacă am convins-o pe soacră-mea, ce să mai zic, poate reușesc să conving și cinci milioane de oameni.

Nu mă văd ca fiind un tigru. Mă cheamă Daniel, iar povestea este cu Daniel în groapa cu lei. Nu știu cine sunt leii, dar știu cine sunt hienele.

Uitați-vă în jur, cine conduce România astăzi? Eu m-am uitat și, dacă nu aș fi văzut hiene… Eu le-am numit pretențios elite extractive – care extrag, în loc să creeze.