Decizia radicală luată de Viorica Dăncilă după ce Orban a devenit noul premier

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat, luni, că nu va merge la Palatul Victoria pentru a-l primi pe noul premier, Ludovic Orban.



"Nu. Cred că domnul Iohannis i-a arătat deja drumul, i-a pus oameni care să îi arate direcţia, cum s-a întâmplat la Podişor, aşa că va nimeri Palatul Victoria", a spus Dăncilă, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul central al PSD.



Ea a adăugat că miniştrii din Cabinetul Dăncilă vor merge la ministere să predea ştafeta membrilor Guvernului Orban.



"Nu e obligatoriu (să fie prezent fostul premier atunci când îşi preia atribuţiile noul prim-ministru - n.r.), am lăsat toate la zi, dacă va fi nevoie voi preda. Ştiu că am lăsat în acest moment toate lucrurile în ordine şi tot ce am putut face pentru români. Dacă este nevoie să merg şi să predau atunci voi merge", a afirmat liderul PSD.