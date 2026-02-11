Delirul deputatei AUR, Lidia Vadim Tudor: Ne spionează prin buletinul cu cip, e lagăr digital

Fiica lui Vadim Tudor a spus că buletinele electronice sunt folosite, de fapt, pentru controlul total al populației. Sursa foto: Facebook/Lidia Vadim Tudor & Agerpres

Deputata AUR Lidia Vadim Tudor a făcut declaraţii halucinante despre cărţile electronice de identitate. Aceasta susţine că toţi cei care îşi fac carte de identitate cu cip vor fi controlaţi şi că nu vor mai avea libertate şi intimitate. "Este despre controlul total al populaţiei, despre intrarea în lagărul digital. Tehnologia este bună, digitalizarea este bună, dar nu împotriva noastră", a spus deputata care face parte din partidul condus de George Simion. Deputata USR Corina Atanasiu a tras un semnal de alarmă şi a spus că instituţiile care administrează problema fake news-urilor ar trebui să intervină.

Afirmaţiile uluitoare ale fiicei lui Vadim Tudor au fost făcute într-un mesaj video înregistrat şi publicat pe social media, unde a strâns mii de reacţii.

"Odată ce a ai acceptat cartea de identitate cu CIP nu vei mai avea libertate, intimitate, nimic! Vei fi în permanenţă urmărit, spionat, tratat ca un potenţial infractor. Despre asta este vorba, de fapt: despre controlul total al populaţiei, despre intrarea în lagărul digital, despre pierderea libertăţii noastre. Aşa că mare atenţie! Tehnologia este bună, digitalizarea este bună, dar nu împotriva noastră, nu împotriva drepturilor şi libertăţilor noastre", a transmis Lidia Vadim Tudor în înregistrearea postată pe contul ei de Facebook.

"Da, este o conspiraţie foarte populară în rândul oamenilor cu un un nivel cultural foarte, foarte scăzut. Sunt mulţi oameni, care, din păcate, n-au citit, nu sunt educaţi, nu au un nivel, să spunem şcolar şi liceal minimal şi care cred această imensă porcărie", a afirmat Radu Tudor, realizator emisiuni Antena 3 CNN.

Gina Vacariu a intervenit şi a spus: "Numai Georgescu a mai zis, Radu, că sunt cipuri în sucuri. Adică este o aberaţie sinistră".

"Din păcate, aşa cum spuneaţi, este o problemă de educaţie şi de analfabetism funcţional. (...). Să ştiţi că avem nişte instituţii în România care ar trebui să administreze toată problema asta cu fake news-uri", a precizat Corina Atanasiu, deputată USR Vrancea.





