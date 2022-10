Deplasările externe ale parlamentarilor ne costă 10 milioane de lei, anul acesta. Care sunt destinațiile exotice vizitate de senatori și deputați

Deplasările externe par a fi activitatea preferată a aleșilor. O arată cifrele: anul acesta, Parlamentul cheltuie 10 milioane de lei pe aceste plimbări ale senatorilor și deputaților.

Sursa foto: Pixabay

Pe lângă vizitele frecvente pe care le fac în Franţa, la Strasbourg sau în Belgia, la Bruxelles, aleşii au o atracţie specială pentru destinaţiile exotice.

Iar anul acesta, Rwanda pare a fi destinaţia preferată a parlamentarilor. Deputatul PNL, Sabin Sărmaş a petrecut nu mai puţin de 17 zile acolo, pentru a participa la o conferință despre dezvoltarea comunicațiilor. Tot acolo s-au aflat şi Radu Miruţă de la USR şi liberalul Florin Alexe. Numai în acest weekend, alţi trei demnitari pleacă pentru 9 zile în ţara de pe continentul african.

"Această deplasare a fost parte a unui proces de pregătire pe care l-am făcut în ultimul an pentru a putea prezida conferinţa care acum se desfăşoară la Palatul Parlamentului.", a precizat, la Antena 3 CNN, Sabin Sărmaș, deputat PNL.

"Atâta timp cât eşti implicat şi există posibilitatea să contribui la reglementările din domeniul asociat profesiei tale, pot spune că a fost un mic pas înainte.", spune Radu Miruță, deputat USR.

Doar deplasările a trei aleși au costat Parlamentul aproape 65 de mii de lei. Totuși, demnitarii strâmbă din nas.

"Am văzut tavanul aeroportului, tavanul sălilor de conferinţe şi hotelurile pe care nu le mai suport după un an de zile în care asta am făcut. Vă spun sincer, atât de multe deplasări am avut, că am pierdut şirul exact al zilelor. Mai mult decât mi-aş fi dorit.", a mai spus Sabin Sărmaș.

"Programul a fost destul de înghesuit, cei care au rămas peste weekend acolo probabil că în weekend au avut posibilitatea asta. Eu nu am rămas." a precizat Radu Miruță.

Campion la deplasări este deputatul USR, Nicu Fălcoi, cu 8 la număr de la debutul acestui an.

"Cam toate aceste deplasări ale mele au fost legate oarecum de război.", spune acesta.

Alte destinaţii preferate de politicieni au fost Guatemala, Indonezia sau Japonia.

Anul acesta, Camera Deputaţilor a alocat 6 milioane și jumătate de lei pe deplasări, iar Senatul, peste 3 milioane