Derapaj grobian al Dianei Șoșoacă. Ilie Bolojan a fost insultat și huiduit pe holurile Parlamentului înainte de votul moțiunii

1 minut de citit Publicat la 11:32 05 Mai 2026 Modificat la 11:33 05 Mai 2026

Diana Șoșoacă a anunțat că cei 16 parlamentari SOS România vor vota la vedere pentru moțiunea de cenzură. Foto: Agerpres

A fost circ pe holurile Parlamentului înainte de votul moțiunii de cenzură. Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit și jignit de câțiva parlamentari de la S.O.S România și de Diana Șoșoacă, care a avut un derapaj grobian la adresa prim-ministrului.

Europarlamentarul Diana Șoșoacă era alături de trei parlamentari de la S.O.S România când s-au intersectat, pe holul Parlamentului, cu premierul Ilie Bolojan, care se îndrepta spre sala de plen.

În timp ce prim-ministrul, înconjurat de presă, înainta spre plenul Camerei Deputaților, aleșii S.O.S România în frunte cu Diana Șoșoacă l-au filmat și au scandat „Jos Guvernul” și „Huo, Bolojane”.

Șoșoacă a urlat apoi către premier: „Așa să ai grijă și de mama ta, nu ți-ar fi rușine că ți-ai bătut joc de oameni?”. Iar, înainte ca Bolojan să intre în sală, Șoșoacă a avut un derapaj grobian urlând „scârbă” către prim-ministrul României. Imediat, apelativul a fost reluat de un alt parlamentar de la SOS România.

Diana Șoșoacă a anunțat că cei 16 parlamentari SOS România vor vota la vedere pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Aleșii partidului nu au semnat moțiunea depusă de PSD-AUR săptămâna trecută în Parlament.

Lidera SOS România a afirmat că decizia a fost una dificilă, în contextul pozițiilor anterioare ale partidului. „Opoziția s-a unit cu puterea. Pentru noi a fost o alegere ingrată, pentru că am spus că nu ne vom uni cu PSD”, a declarat aceasta. Șoșoacă a adăugat că hotărârea a fost luată în urma unor consultări interne extinse, inclusiv sondaje realizate în rândul susținătorilor.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost semnată de 254 de senatori și deputați și are nevoie de o majoritate absolută ca să treacă, respectiv de 233 de voturi.