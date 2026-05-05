De cine depinde soarta Guvernului Bolojan. Cum se împart voturile în Parlament înaintea moțiunii de cenzură

2 minute de citit Publicat la 08:48 05 Mai 2026 Modificat la 08:48 05 Mai 2026

Moţiunea de cenzură are nevoie de majoritate absolută pentru a fi adoptată. Foto: Inquam Photos/Ilona Andrei

După o săptămână de negocieri în culise cu zeci de parlamentari, Ilie Bolojan va afla astăzi dacă va fi sau nu demis de Parlament, la votul moțiunii de cenzură. Tabăra sa numără 165 de parlamentari pe ale căror voturi poate conta cu certitudine, în timp ce PSD-AUR au strâns 254 de semnături pentru moțiune, dar spun că au mai multe voturi decât cele necesare pentru o victorie la votul din plenul Parlamentului. Există însă câteva zeci de parlamentari de la SOS, neafiliați și reprezentanți ai minorităților care ar putea răsturna rezultatul votului. De ei depinde soarta Guvernului Bolojan.

Moţiunea de cenzură are nevoie de majoritate absolută pentru a fi adoptată, adică de 233 de voturi. Acest vot reprezintă retragerea încrederii Parlamentului în Guvern, dacă moțiunea este adoptată.

Astfel, dacă moțiunea intitulată „STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului” întrunește numărul necesar de voturi, încrederea acordată de Parlament Guvernului se consideră retrasă, iar Guvenul este demis.

Președintele Nicușor Dan va convoca apoi consultări cu partidele parlamentare pentru formarea unei noi majorități. Dacă moțiunea nu adună numărul de voturi necesare, Guvernul rămâne în funcție.

Ziua decisivă pentru Ilie Bolojan

Parlamentul României este împărțit, marți dimineața, în mai multe tabere. Există tabăra celor care îl vor în continuare pe Ilie Bolojan în fruntea guvernului și este formată din aleșii PNL, USR și UDMR.

Liberalii au anunțat că vor ieși din sală la momentul votului, în tomp ce senatorii și deputații USR vor rămâne în bănci, dar nu vor vota.

Nici senatorii și deputații UDMR nu vor vota moțiunea. Unii dintre ai au anunțat că nu vor fi prezenți în plenul reunit. Parlamentarii maghiari sunt 31, care se adaugă celor 75 de la PNL și 59 de la USR. Aşadar, tabăra susţinătorilor premierului numără, în total, 165 de parlamentari.

Tabăra susținătorilor lui Ilie Bolojan

PNL: 75 de parlamentari

USR: 59 de parlamentari

UDMR: 31 de parlamentari

TOTAL: 165 de parlamentari

PSD se așteaptă la un vot „copleșitor” anti-Bolojan

De cealaltă parte, se află tabăra celor care vor să-l dea jos pe Bolojan. Social-democraţii au 129 de parlamentari şi au anunţat că vor vota cu bilele la vedere, ca să nu existe niciun dubiu.

Cei de la AUR au 90 de parlamentari, dar pentru ei nu a fost condiţionat votul. Se mai adaugă şi parlamentarii SOS, PACE, POT şi cei neafiliaţi. Împreună, toți acești parlamentari au peste 250 de voturi, peste numărul necesar pentru a-l demite pe Ilie Bolojan.

Tabăra celor care vor să-l demită pe Ilie Bolojan

PSD: 129 de parlamentari

AUR: 90 de parlamentari

PACE: 12 senatori

POT: 16 parlamentari

Neafiliaţi: 20 de parlamentari

Semnături pentru moțiune: 254

Voturi necesare ca să treacă moțiunea: 233

De cine depinde soarta Guvernului Bolojan

Dar lucrurile sunt în continuă schimbare. Liberalii au negociat şi au încercat să-i convingă pe parlamentarii Dianei Şoşoacă să nu voteze moţiunea.

Pe 5 dintre parlamentarii care au făcut parte din POT, partidul Anei Maria Gavrilă, PNL a reuşit să-i facă să nu mai voteze moţiunea, deşi o semnaseră. Există informaţii pe surse că unii ar fi primit promisiuni de funcţii în schimbul voturilor.

Nici voturile minorităţilor nu sunt clare, pentru că fiecare va vota conform propriei conştiinţe. Unii sunt apropiaţi de PSD, dar sunt şi alţii care vor vota pentru menţinerea lui Bolojan în funcţie.

Minorităţi: 17 parlamentari

Neafiliaţi: 20 parlamentari

SOS: 15 parlamentari