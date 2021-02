Diana Șoșoacă nu se va înscrie în alt partid: "Nu poți să te alături partidelor contra cărora ai luptat"

Diana Șoșoacă a protestat în față instituției în timp ce la CSM se discuta viitorul Secției Speciale pentru Magistrați.

Mi s-a părut corect să vin alături de ei în condițiile în care nici eu nu sunt de acord cu desființarea SIJ-ului. Nu avem o lege a răspunderii magistraților. Este singură entitate care mai lucrează și cercetează tot ce înseamnă derapaje de la justiție și probabil că îi deranjează.

Îi deranjează când spui adevărul. Îi deranjează absolut tot, ce să le ceri?

Întrebată de reporterul Antena 3 despre excluderea din partidul AUR, această a declarat că Claudiu Târziu a încercat să îi impună ce să vorbească și ce să voteze în Parlament.

"Exclusă am fost la televizor pentru că în fapt eu nu am primit nicio decizie în acest sens. Nici nu știu când s-a întrunit AUR-ul pentru că AUR-ul nu s-a întrunit.

Dacă asta e voință lor, este treaba lor. Eu am venit pe calea mea, am venit cu profesionișții, am ridicat partidul cu toți cei care au candidat. Au încălcat niște înțelegeri, există un protocol pe care nu l-au respectat."

"I-a deranjat declarația de ieri. Cum mi-am permis să jignesc coaliția de guvernare, cum mi-am permis să vorbesc de vaccin"

Diana Șoșoacă spune că nu se gândește să se alăture altui partid:

"Nu poți să te alături partidelor contra cărora ai luptat. Atunci când promiți ceva oamenilor trebuie să te ții de cuvânt. Nu poți să ai derapaje. Poți să ai greșeli dar îți ceri scuze, mergând pe linia dreaptă.

Au fost supărați că de ce nu merg cum mi se impune. Cum să-mi impui mie, jurist, avocat de meserie, să votez cum vrei tu, sau să spun ce vrei tu."

Sorin Lavric susţine că Şoşoacă a plecat urlând din plen şi a ţipat atât la el cât şi la co-președintele AUR, Claudiu Târziu. Diana Şoşoacă are, însă, altă variantă.

”Domnul Sorin Lavric, care este membru AUR și secretar al BP-ului, a ținut cu USR-ul și a solicitat să mi se închidă microfonul pentru că, ulterior am aflat, mi-am permis să fac declarații și cum mi-am permis eu să mă revolt.

Eu voi pleca din partid pentru că nu voi suporta niciodată un astfel de tratament, având în vedere că domnul Sorin Lavric a folosit un limbaj de maidan, efectiv de maidan, și sinceră să fiu, a ridicat și palma la mine”, a declarat Diana Șoșoacă.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal