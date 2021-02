Diana Șoșoacă, acuzații grave după excluderea din AUR. ”A ridicat palma la mine!”

După cearta din Parlament pe tema vaccinurilor, liderul senatorilor AUR, Sorin Lavric, i-a propus preşedintelui partidului, George Simion să o dea afară pe Diana Şoşoacă.

"Domnia sa a refuzat sistematic să acționeze, atât în parlament, cât și în spațiul public, în conformitate cu strategia grupului senatorial AUR, precum și cu deciziile conducerii partidului. De la data prezentului comunicat, doamna senator Diana Șoșoacă Ivanovici își exercită mandatul în afara grupului senatorial al AUR", anunță Biroul Național de Conducere AUR.

”Domnul Lavric a ridicat palma la mine!”

Sorin Lavric susţine că Şoşoacă a plecat urlând din plen şi a ţipat atât la el cât şi la co-președintele AUR, Claudiu Târziu. Diana Şoşoacă are, însă, altă variantă.

”Domnul Sorin Lavric, care este membru AUR și secretar al BP-ului, a ținut cu USR-ul și a solicitat să mi se închidă microfonul pentru că, ulterior am aflat, mi-am permis să fac declarații și cum mi-am permis eu să mă revolt. Eu voi pleca din partid pentru că nu voi suporta niciodată un astfel de tratament, având în vedere că domnul Sorin Lavric a folosit un limbaj de maidan, efectiv de maidan, și sinceră să fiu, a ridicat și palma la mine”, a declarat Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă, implicată în mai multe scandaluri

De când a intrat în Parlament, Diana Șoșoacă a fost implicată în mai multe scandaluri. Cel mai recent, petrecerea cu lăutari dintr-un restaurant select.

”Prin modul în care doamna Șoșoacă a înțeles să se comporte ca demnitar al statului și ca parlamentar AUR, doamna Șoșoacă s-a poziționat în afara grupului parlamentar AUR. Eu personal am fost șocat când am văzut-o la petrecerea cu lăutari, cu live pe Facebook, am fost șocat.

Pentru noi, la AUR, nu poți să fii demnitar al statului, senator, și tu să te duci la o paranghelie cu lăutari, o transmiți live pe Facebook, nu respecți nicio normă”, a declarat Dan Tănasă, deputat AUR.

Co-președintele AUR, Claudiu Târziu, a explicat ulterior că Diana Șoșoacă nu avea semnată o adeziune formală la AUR, iar în consecință nu putea fi dată afară dintr-un partid din care oficial nu făcea parte. Astfel, i s-a retras sprijinul politic își va exercita mandatul în afara grupului senatorial.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal