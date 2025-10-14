Documentul care a ajuns pe masa lui Ceaușescu în 30 noiembrie 1988. "Dacă nu venea Revoluția, Coreea de Nord scria pe noi"

Un document crucial care a ajuns pe masa lui Nicolae Ceaușescu, în 30 noiembrie 1988 arăta că România se afla într-o criză economică severă. FOTO Getty Images

Un document crucial care a ajuns pe masa lui Nicolae Ceaușescu, în 30 noiembrie 1988 arăta că România se afla într-o criză economică severă. Potrivit unui raport prezentat de istoricul Petre Opriș și dezbătut într-un podcast despre mitul eficienței în economia ceaușistă, economia României era complet blocată.

Arieratele între diferitele întreprinderi din țară atingeau aproape 124 de miliarde de lei, adică peste 6 miliarde de dolari, o sumă uriașă pentru acea perioadă, având în vedere că PIB-ul României era de aproximativ 32 de miliarde de dolari, scria în document.

În documentul respectiv, explicarea dezastrului economic era simplă: industriile nu reușeau să îndeplinească planurile de producție și lucrau pe stocuri, adică produsele erau refuzate pe piețele internaționale din cauza calității foarte scăzute. Aceasta ducea la un blocaj generalizat între fabrici, băncile și cooperativele agricole care nu mai reușeau să se plătească între ele. Cu alte cuvinte, întregul sistem economic românesc era într-o stare de paralizie, iar regimul Ceaușescu se confrunta cu o situație economică tot mai dificilă.

Multe dintre persoanele care au trăit în perioada regimului Ceaușescu tind să nege aceste realități economice. Mulți nostalgici ai acelei perioade sunt convinși că România a fost o "forță mondială” și că acei ani au fost o "perioadă de aur”.

Această viziune este contrazisă de documentul menționat de istoricul Petre Opriș, care arată clar că economia României era într-un declin total, iar productivitatea era extrem de scăzută. Chiar și așa, mulți își închipuiau că, lucrând 8 ore pe zi, 6 zile din 7, au contribuit la "performanța” regimului, ignorând astfel realitatea economică precară din acea perioadă.

Dacă în 1989, PIB-ul pe cap de locuitor al României era doar 32% din media Uniunii Europene, în prezent, România este pe cale să ajungă la nivelul mediu de trai și dezvoltare al Uniunii Europene. Estimările sugerează că în aproximativ 10 ani, România va ajunge să se apropie de standardele de trai din UE. Salariul mediu net al românilor, care în 1989 era de doar 120 de dolari, a crescut acum la aproximativ 1.100 de dolari.

"Efectiv, se ajunsese la fundul sacului. Dacă nu venea revoluția, Coreea de Nord scria pe noi. Un pahar cu apă și un colț de pâine pe zi mai primeam", scrie pe Facebook Matei Udrea, care a discutat cu Petre Opriș acest document.