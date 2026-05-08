Dominic Fritz îi acuză pe foștii miniștri de la PSD că au lăsat ministerele „într-un hal absolut înspăimântător”

Dominic Fritz i-a acuzat pe foștii miniștri social-democrați că au lăsat ministerele pe care le-au gestionat „într-un hal absolut înspăimântător”. Președintele USR a adăugat că miniștrii interimari încearcă acum să repare ce se mai poate, dar sunt „multe miliarde pierdute; proiecte pierdute, la sănătate, la energie”, relatează Agerpres.

Dominic Fritz a declarat joi, la Digi24, că miniștrii USR încearcă să scoată la suprafață aceste probleme și să le repare în următoarele săptămâni

„Vom avea poate și noi surprize, informații. Încercăm și în ministerele pe care le-au lăsat miniștrii PSD într-un hal absolut înspăimântător: PNRR, multe miliarde pierdute; proiecte pierdute, la sănătate, la energie. Toate aceste lucruri încercăm să le scoatem la suprafață și să vedem ce să mai și reparăm în următoarele săptămâni”, a spus el.

Președintele USR a adăugat că miniștrii USR și PNL își vor continua activitatea în ministere până se va forma un nou guvern.

„Dacă PSD nu reușește nicicum să ducă la capăt planul lor, pe care nu știu de când l-au avut, atunci cu siguranță vom fi responsabili și împreună vom decide care e următorul pas pentru România. Dar nu suntem acolo. Acum este responsabilitatea PSD să ne spună ce vor să facă cu această nouă majoritate”, a spus el.

Dominic Fritz a declarat, de asemenea, că PNL și USR, împreună, reprezintă „cea mai mare facțiune” din Parlament și vor susține menținerea României pe calea reformistă. El a menționat că angajamentul încheiat între liderii USR și PNL presupune că hotărârile următoare vor fi stabilite de comun acord.

„În consultările de la Cotroceni nu vom spune lucruri care să ne surprindă reciproc. Și cred că așa e și sănătos. Ca să venim cu o forță care are cu adevărat o contra-putere față de sistemul corupt pe care l-a creat PSD în această țară, în ultimii 35 de ani, este nevoie de această formă de aliniere”, a declarat liderul USR.

Potrivit acestuia, liberalii văd că Ilie Bolojan este un lider care promovează „o guvernare onestă, corectă” și îl susțin din acest motiv. „Nu văd foarte mulți dornici de suicid politic în PNL”, a mai spus el.

După discuțiile cu președintele Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni, Ilie Bolojan și Dominic Fritz au anunțat că se aliază pentru a „a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”.