Dominic Fritz respinge ideea unui guvern tehnocrat: USR nu va vota, e doar un paravan pentru ca PSD să își exercite puterea

Publicat la 20:54 12 Mai 2026 Modificat la 20:57 12 Mai 2026

Președintele USR, Dominic Fritz.

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat marți, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că partidul său nu va vota un guvern cu premier tehnocrat sau cu miniștri tehnocrați. Potrivit acestuia, această variantă, înaintată chiar și de Președintele Nicușor Dan, ar fi doar un paravan pentru ca PSD să poată să își exercite puterea în continuare.

Cătălina Porumbel: Nicușor Dan a spus că are în minte mai multe variante de premier tehnocrat, ce spuneți despre această soluție?

Dominic Fritz: Adevărul este că acest scenariu, al unui guvern tehnocrat, eu nu l-am înțeles. Pare un paravan pentru ca PSD să poată să continue să exercite putere. Asta e rău pentru țară, iar dacă PSD vrea să guverneze trebuie să fie la vedere, să vada oamenii cu ce soluții vin și să și le asume, nu să se ascundă în spatele unor presupuși tehnocrați.

Ar putea exista varianta unui premier tehnocrat cu un guvern politic, cum ar fi PSD-UDMR-minorități?

Există varianta, dar nu am vota. PSD e partidul care a inițiat moțiunea și a votat-o împreună cu prietenii de la AUR și acum PSD are responsabilitatea să ne spună care este majoritatea cu care vor să scoată România din criză. Noi, din partea USR, nu mai avem încredere în soluțiile propuse de PSD și nu le putem gira cu votul nostru. Un guvern cu premier tehnocrat și miniștri politici tot e un guvern politic.

Un guvern doar cu tehnocrați ați vota?

Trebuie să ne uităm ce vrem să facem îm România. Nu vom gira o soluție paravan, care acum aruncă toți cartofii fierbinți în mâinile unor tehnocrați luați din spuma mării, fără expunere politică, care vor trebui să repare după miniștrii PSD care au lăsat dezastru. Avem nevoie de claritate. Linia USR e clară: dacă PSD e la guvernare noi facem opoziție, dacă PSD vrea în opoziție noi putem să vedem dacă găsim o formulă de a guverna.

De ce spuneți că un guvern tehnocrat ar fi un paravan pentru PSD?

Trebuie să te întrebi până unde controlezi pârghiile puterii, noi am văzut în ultimele 10 luni cât de greu este să schimbi ceva sub nivelul miniștrilor. În al doilea rând, cu acest guvern tehnocrat, de unde se naște voința politică pe baza căreia se iau decizii, cine dă comanda? O să avem un fel de coaliție paralelă în care se agrează nișyte politici pe care guvernul tehnocrat să le implementeze? Nu e clar care ar fi majoritatea parlamentară constantă.

Președintele Nicușor Dan vorbește despre un guvern tehnocrat dar spune că înainte de toate trebuie să se asigure că are majoritatea parlamentară și să existe elemente comune ale partidelor într-un program. Cumva să existe o înețelegere îmnter partide pentru această persoană.

Aceasta înțelegere a existat acum 10 luni, am negociat o lună de zile, am investit un guvern și apoi PSD a început să saboteze constant munca miniștrilor. Nu înțeleg cum ar putea funcționa acum, cu tehnocrați mult mai slabi decât miniștrii USR sau ministrul Bolojan, cum ar face față presiunilor PSD?

Veți vota, deci, un guvern tehnocrat dacă aceeasta este soluția Președintelui?

Eu nu văd cum.

Și atunci care e soluția?

Avem nevoie de claritate din partea PSD cu ceea ce își doresc, ce își asumă. Am mai avut vremuri când PSD a băgat la înaintare un guvern tehnocrat pe care l-au sabotat și apoi au revenit pe cai mari la următoarele alegeri. Dacă ăsta e planul, nu sunt de acord cu el. Dacă PSD vine și spune „ne pare rău, nu găsim o majoritate” sau „nu vrem la guvernare pentru că știm ce haos am lăsat” și atunci vom vedea în ce măsură PNL și USR pot să se implice într-un guvern. Doar că această claritate putem să evităm să intrăm în această capcană ca acum 10 luni.

Vreți ca Grindeanu să vină să își ceară scuze public pentru ce a făcut și că nu are soluție de guvern și apoi vă puneți la masă?

nu mă aștept să își ceară scuze, dar să spună că „îmi pare rău dar nu găsim o majoritate, majoritatea de la moțiune a fost, de fapt, o majoritate de conjunctură” și să se ducă în opoziție. Atunci vom fi deschiși să vedem în ce formulă putem să guvernăm cu PNL și UDMR. Ce nu putem să facem este să fim împreună la masa guvernării.

Și cu cine faceți guvernul minoritar? PNL-USR-UDMR cu premier Ilie Bolojan?

Bineînțeles că Ilie Bolojan este persoana care are încrederea multor cetățeni și ar fi un premier excelent în continuare. Nu aș vrea să intru în aceste speculații pentru că nu e rolul meu să negociez și să găsesc majorități. (...) Înțeleg că Președintele nu își dorește experimente, dar un guvern tehnocrat ar fi tot un experiment.

Dacă Nicușor Dan vă cere să desemnați un premier, ce nume rostiți?

Vom avea un răspuns. Avem multe nume. Eu sunt recunoscător că Ilie Bolojan ține lucrurile într-o direcție, că miniștrii USR merg la muncă și țin lucrurile într-o zonă de stabilitate și bineînțeles că Ilie Bolojan ar fi în continuare un premier foarte bun.

Va avea Guvernul Bolojan un interimat mai mare de 45 de zile?

Este foarte posibil. Toi cei care se supără ar fi trebuit să se gândească înainte să semneze o moțiune de cenzură cu AUR.