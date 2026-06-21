Dragoș Pîslaru anunță că săptămâna viitoare va prezenta o nouă formă a legii salarizării: "Am continuat să lucrăm la ea"

Dragoș Pîslaru: "Speranța mea este ca, săptămâna care urmează, să putem propune o formă mult îmbunătățită pentru acest proiect de lege". Foto: Hepta

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat duminică, la Congresul PNL că săptămâna viitoare va fi prezentată "o formă îmbunătățită" a legii salarizării unitare.

El a mai precizat că opțiunea pentru adoptarea reformelor din PNRR, astfel încât România să nu piardă fonduri europene, este asumarea răspunderii de către viitorul guvern învestit cu puteri depline:

"Legea salarizării, în ciuda faptului că nu am mai comunicat public, am continuat să lucrăm la ea. În cursul zilei de vineri am avut o nouă discuție cu Uniunea Consiliilor Județene, cu Asociația Municipiilor și cu comunele din România.

Speranța mea este ca, săptămâna care urmează, să putem propune o formă mult îmbunătățită pentru acest proiect de lege.

Ne îndreptăm din ce în ce mai clar către opțiunea de asumare de către un guvern cu puteri depline a întregului pachet PNRR. Acest lucru se poate face într-o sesiune extraordinară a Parlamentului, este timp suficient pentru a o face înainte de 31 august. Avem în Parlament deja patru dintre legile care fac parte din acest pachet de nouă legi.

Patru sunt pregătite să intre în procesul parlamentar. Având în vedere că sesiunea parlamentară se apropie de sfârșit, opțiunea pe care o văd acum este cea de asumare a răspunderii pe întregul pachet PNRR".

Ilie Bolojan a declarat săptămâna trecută, într-un interviu pentru Radio România Actualități, că mai sunt nouă proiecte de lege aferente jaloanelor restante care trebuie adoptate până la 31 august. În total, miza financiară a acestor reforme este de aproximativ 5,5-6 miliarde de euro, a precizat premierul interimar.

În opinia sa, cea mai eficientă variantă ar fi ca viitorul guvern, dacă va primi votul de învestitură, să își angajeze răspunderea în Parlament încă din primele săptămâni de mandat pentru adoptarea acestor legi.