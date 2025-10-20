Dragoş Pîslaru, după decizia CCR pe pensiile magistaților: România trebuie să devină o ţară în care munca e răsplătită, nu privilegiul

Dragoş Pîslaru: România trebuie să devină o ţară în care munca este răsplătită, nu privilegiul. Foto: Hepta

România are nevoie de un sistem de pensii echitabil şi sustenabil, iar privilegiile nu pot fi confundate cu drepturi fundamentale, a declarat luni ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, după ce Curtea Constituţională a respins legea privind pensiile magistraţilor, considerând-o neconstituţională, relatează Agerpres.

„Într-o lume normală, toţi cetăţenii sunt egali. Decizia de astăzi a Curţii Constituţionale nu schimbă realitatea: România are nevoie de un sistem de pensii corect pentru toţi, indiferent de profesie. Parlamentul poate remedia aspectele de formă, iar legea poate merge mai departe spre promulgare. Respectăm independenţa Justiţiei, dar privilegiile nu pot fi confundate cu drepturi fundamentale”, a scris Ministrul Dragoș Pîslaru pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a spus că statul nu mai poate susţine o traiectorie fiscală în care unii primesc pensii de zeci de mii de lei, în timp ce alţii, după o viaţă de muncă, se luptă să-şi plătească medicamentele.

„Reforma pensiilor speciale nu este un moft, ci o condiţie de normalitate şi responsabilitate faţă de toţi contribuabilii. România trebuie să devină o ţară în care munca, nu privilegiul, este răsplătită”, a punctat Dragoş Pîslaru.

Curtea Constituţională a României a admis luni sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea pensiilor magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament, stabilind că actul normativ este neconstituţional.