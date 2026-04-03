Dragoş Pîslaru, mesaj către PSD: Orice tentativă de destabilizare a Guvernului e o dovadă de totală lipsă de respect față de români

Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, a a declarat că nu înţelege "cum cineva ar putea crede că poate împinge o țară în criză politică doar pentru a-și servi propriul interes", după ce PSD a ameninţat cu ruperea Coaliţiei şi trecerea în Opoziţie. "Asta nu mai este politică. Este iresponsabilitate", a adpugat Pîslaru.

"Orice tentativă de destabilizare a Guvernului este un act de gravă iresponsabilitate și o dovadă de totală lipsă de respect față de români.

Maturitatea politicienilor se vede cel mai bine în capacitatea de a pune țara mai presus de interesul partidului ori interesul personal al vreunui politician.

O spun cu subiect și predicat: nu traversăm vremuri normale. Război la graniță și în Orientul Mijlociu, presiuni externe, volatilitate economică, tensiuni pe piețe, o criză energetică care poate reveni oricând în forme noi și, în paralel, o miză uriașă pentru România: finalizarea reformelor și investițiilor din PNRR.

De acest efort depind nu doar niște jaloane și niște sume pe hârtie, ci bugetul, credibilitatea și direcția României pe viitor.

Pot înțelege competiția politică, diferențele de opinie, ba chiar și tentația unor mesaje populiste, în căutare disperată de capital electoral. Nu e asta vreo noutate pentru România.

Dar nu pot înțelege cum cineva ar putea crede că poate împinge o țară în criză politică doar pentru a-și servi propriul interes.

Asta nu mai este politică. Este iresponsabilitate", a postat Dragoş Pîslaru pe Facebook.

Acesta a atenţionat că România trebuie să profite de banii din PNRR.

"Marile reforme care ne-au mai rămas în PNRR valorează, în termeni financiari, sute de milioane de euro. Ele sunt non-negociabile. Trebuie făcute la timp și fără scuze. Fără jocuri de culise. Fără amenințări repetate în spațiul public că „ieșim din coaliție”, „vedem ce facem”, „poate rupem guvernarea”.

Avem obligația să colaborăm, să găsim soluții și să împingem lucrurile înainte. Asta așteaptă românii de la clasa politică. Nu spectacol. Nu circ. Nu dramă.

România nu mai are nevoie de politicieni care își flexează mușchii pe la televizor ca să dea bine la partid. România are nevoie de lideri care înțeleg importanța momentului în care ne aflăm și care pun datoria față de țară mai presus de orice altceva", a mai transmis ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene.