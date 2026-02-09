Dragoș Sprînceană, după ce AUR a spus că Simion a băut doar apă la întâlnirea cu americanii: “Un miracol, apa s-a transformat în vin”

Dragoș Sprînceană a identificat paharele cu alcool în fotografia folosită de AUR pentru a susține că alcoolul n-a existat la masă la întâlnirea cu americanii. Sursă colaj foto: Dragoș Sprînceană / Facebook

Omul de afaceri Dragoș Sprînceană, apropiat cercurilor președintelui american Donald Trump, revine cu precizări, după o primă relatare în care a arătat cum George Simion s-a prezentat băut la o întâlnire în România cu membri ai Comisiei Federale Electorale din SUA.

Este întâlnirea dinaintea scrutinului prezidențial de anul trecut la care Simion, sub influența alcoolului, s-a lăudat în fața oaspeților străini că, prin efectul vizitelor sale în SUA, a determinat scoaterea României din programul Visa Waiver.

De astă dată, Dragoș Sprânceană a reacționat la o postare a senatorului AUR Petrișor Peiu. Acesta din urmă a publicat o fotografie menită să dea greutate susținerii că, la întâlnirea lui Simion cu oficialii americani, nu s-ar fi consumat alcool.

Însă Sprînceană a identificat rapid paharul cu băutură chiar în fotografia lui Peiu și a precizat că membrii AUR au stat la masă în partea care nu apare în cadru și unde se aflau, de fapt, recipientele cu alcool.

Postarea omului de afaceri, în continuare.

Dragoș Sprînceană: Poate s-a întâmplat vreun miracol, iar apa băută de membrii AUR s-a transformat în vin

"Haideți să ne întrebăm de ce minte Petrișor Peiu de la AUR și spune că nu s-au consumat băuturi alcoolice la întâlnirea Comisiei Federale Americane Electorale, la care am participat eu și George Simion plus colegii lui din partidul AUR. Chiar dacă lui Petrișor Peiu i s-a ordonat de George Simion să reacționeze (fiindcă eu mă știu cu Petrișor de ani de zile) acesta a postat o poză de la o întâlnire unde el nici nu a fost prezent si unde se observă clar paharele de vin pe masă, unul chiar cu vin în el.

Remarca Nr. 1 - majoritatea celor din grupul AUR stăteau în partea opusă a mesei (cum va uitați în poză), unde se aflau băuturile și sticlele de vin. Noi am fost singurii de la masă care nu am consumat alcool.

Ei au spus că au băut numai apă - Deci poate avem de a face cu un miracol și apa s-a transformat în vin!

Remarca Nr. 2 - Mi s-a comunicat că berea și vinul nu sunt considerate băuturi alcoolice în România … sunt “ceaiuri mai tari”. De la țuică/ palincă/ vodka/ whisky în sus se considera a fi băuturi alcoolice."