După scandalul provocat în Franța, Simion face noi declarații halucinante pentru presa de la Paris: Un scenariu e ca eu să fiu omorât

George Simion a susținut vineri o conferință de presă la Paris. FOTO: Hepta

George Simion, candidat la alegerile prezidențiale, a susținut vineri o conferință de presă la Paris, dedicată jurnaliștilor francezi, în care a declarat că „va fi viitorul președinte al României” și că „știe deja care vor fi rezultatele la alegeri, dacă vor fi libere și corecte de data asta”. El a mai adăugat că „are pericole serioase în față” și că „unul dintre cele mai probabile scenarii este ca el sau oponentul său să fie atacați sau omorâți”.

„În România, alegerile sunt despre a alege între România și Franța. Noi nu suntem de acord cu asta, pentru că România vede Franța ca un model. Liderii noștri din secolele 18 și 19 au fost școliți în Franța. Câștigătorul real al alegerilor din 2024 a fost respins nu pentru că-i lipsea o hârtie din dosar, ci pentru că nu i s-au agreat pozițiile politice. Am fost la CNews, nu știam că e așa important, că e un post atât de urmărit și am spus că dacă vom continua așa Franța va deveni ca Iranul. Am văzut un pic de surprindere. Noi, spre deosebire de voi, în Franța, am trăit într-o dictatură, ne-am întâlnit cu raiul sovietic, mulți intelectuali francezi au vorbit de modelul sovietic ca fiind modelul corect, noi am plătit consecințele, bunicii mei au plătit consecințele, am rămas în spatele Cortinei de Fier și ne-am străduit mult să fim cu voi”, a explicat George Simion.

Simion a mai declarat că „știe deja care vor fi rezultatele la alegeri, dacă vor fi libere și corecte de data asta”.

„Sunt aici să mă întâlnesc cu voi, am avut o victorie istorică duminică, voi fi viitorul președinte al României, vreau să cooperez cu voi pentru că admir și respect poporul francez, dar știu că guvernul vostru nu reprezintă cum trebuie cultura și poporul francez. De aceea sunt aici, în ultima zi a campaniei cu voi. Emmanuel Macron poate să trimită o armată de ambasadori să ne convingă instituțiile și companiile să nu voteze cu mine. Poporul român a fost umilit și este împotriva naturii umane să anulezi alegeri. Nu aștept rezultatele, pentru că știm deja care vor fi rezultatele dacă alegerile vor fi libere și corecte de data asta”, a mai adăugat liderul AUR.

De asemenea, a mai afirmat că „unul dintre cele mai probabil scenarii este ca el sau oponentul său să fie atacați sau omorâți”.

„Mă aștept la o victorie covârșitoare”

„Vă puteți imagina că după ce s-au anulat niște alegeri se poate întâmpla orice și noi ne imaginăm orice scenariu pentru ca ei să rămână la putere. Am reușit să depășim obstacolele. Avem pericole serioase în față, am reușit să le depășim. Unul dintre cele mai probabile scenarii este că eu sau oponentul meu am putea fi atacați sau omorâți. Acum privim spre alegerile de duminică și mă aștept să fie o victorie covârșitoare. Ne îngrijorează doar oamenii morți de pe listele electorale, așa că vom monitoriza ca oamenii să nu se ridice din morți să voteze. Trebuie să vă spun ce se va întâmplă în predicțiile noastre – exit-poll-urile vor arăta un rezultat de 50-50 și apoi, când începe numărătoarea, ne așteptăm la o victorie de 60-40, asta nu e imaginația mea, s-a întâmplat și în primul tur – avem votanți tăcuți, sondaje corupte”, a mai spus el.

Simion a mai spus că „nu e un admirator al lui Putin”.

„Am fost acuzat că sunt un susținător al lui Putin, că-s pro-rus. E fals. Eu nu sunt un prieten al lui Putin, nu sunt admirator al lui Putin. Rușii au încălcat toate acordurile internaționale când au invadat Ucraina. Eu voi reprezenta România în CE și voi cere o poziție mai dură față de Rusia, așa cum ar fi trebuit să avem în 2014. Eu nu eram în politică atunci. Multe voci din Germania, inclusiv Merkel, și unii de aici din Franța au spus că au fost prea dure sancțiunile. România a contribuit mult la efortul de război, un efort de a proteja Ucraina. Rușii ne-au ocupat țara, ne-au luat teritoriile și ne-au ucis bunicii, noi încă avem acum două țări și o națiune ca urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov – România și Moldova. Poziția noastră e clară, noi nu recunoaștem alte granițe decât cele recunoscute internaționale, dar acest război trebuie să se oprească. E momentul pentru un armistițiu, pentru negocieri de pace și speranțele noastre și rugăciunile noastre merg spre Trump, care a câștigat alegerile și un mandat pentru pacea în Ucraina.

Poziția noastră va fi aceeași ca SUA, nu aduce niciun beneficiu nimănui ca războiul să continue, doar complexului militar industrial și aduce morți inutile. Știm bine ce face Rusia, vor să provoace haos și conflicte înghețate. Poziția mea este să avem granițe temporare și garanții de securitate, dar nu vom recunoaște granițe permanente din respect pentru Ucraina, care a fost invadată. Ucraina se comportă în stil rusesc, au reflexe sovietice și nu respectă minoritățile. Noi avem o jumătate de milion de oameni care vorbesc română în Ucraina și nu li se permite să aibă slujbe și biserici române”, a mai spus Simion.