Elena Lasconi la "Un preşedinte în faţa naţiunii"

Publicat acum 5 minute

Mihai Gâdea: Ce reprezintă pentru dvs. această sărbătoare și unde l-ați întâlnit cel mai bine pe Dumnezeu?

Elena Lasconi: E o săptămână a iertării, este cel mai greu post din an, are doar două dezlegări la pește. Cred că ar trebui să iertăm, oricât am fi de loviți din toate părțile. Bunica m-a învățat că atunci când pun capul pe pernă să port cămașa Fericitului. Lucrurile astea nu sunt doar pentru campanie, de când s-a inventat internetul, viața mea e o carte deschisă. Și când m-am căsătorit am avut pe rochie tricolorul.

Am avut un moment în care am zăcut pe patul de spital o lună și ceva și știu că m-a ajutat Dumnezeu. Nu ignor medicina și știința, dar te ajută mult să crezi că vei trece de asta. Au fost multe moment de anul trecut în care am trecut prin lucruri foarte urâte.

Acum, de când cu această trădare... Eu împărțeam mâncarea cu colegii mei, am intrat cu tot sufletul în asta. Nu e ușor. Eu i-am iertat, dar vreau să-mi fac dreptate, vreau să fac dreptate pentru toți românii. Eu doar mă apăr. Cred în justiție și mă bucur că mi-a dat câștig de cauză.