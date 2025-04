Elena Lasconi spune că Nicușor Dan i-a cerut să se retragă pentru Nicolae Ciucă la alegerile din 2024. Ce spune primarul general

Elena Lasconi spune că Nicușor Dan i-a cerut să se retragă pentru Nicolae Ciucă la alegerile din 2024. Foto: Inquam Photos/Sabin Cîrstoveanu

Elena Lasconi susține că Nicușor Dan i-a cerut să se retragă din cursa prezidențială de anul trecut în favoarea candidatului PNL de atunci, Nicolae Ciucă, și să se întâlnească cu un diplomat pentru a negocia această retragere. Diplomatul la care șefa USR face aluzie este Adrian Zuckerman, fostul ambasador al Statelor Unite în România.

Lasconi a precizat miercuri, la Gândul, că Nicușor Dan i-a cerut să se retragă din cursa pentru alegerile prezidențiale din 24 noiembrie în favoarea lui Nicolae Ciucă.

„În ziua în care am fost și-am prezentat cartea cu deschiderea porților Parlamentului și am făcut un filmuleț în primărie. Era cred că o zi de weekend, așa, atunci. După ce am terminat filmarea, mi-a spus să mă duc să mă întâlnesc la Stejarii cu acel diplomat (Adrian Zuckerman, fostul amabsadorul al SUA în România) și cu Ciucă. Și bineînțeles că nu aș fi făcut asta niciodată”, a explicat Lasconi.

Nicușor Dan a intrat în direct la Antena 3 CNN, miercuri seara, și a respins afirmațiile președintei USR: „Nu i-am solicitat niciodată doamnei Lasconi să se retragă din competiția electorală din noiembrie”.

Întrebat dacă au existat discuții despre acest lucru, pe care șefa USR să le fi interpretat greșit, edilul a răspuns: „Cred că e foarte greu ca un astfel de lucru care e foarte clar să fie înțeles greșit. Bineînțeles că au existrat discuții între mine și domnia sa pentru că am participat la evenimente de campanie și nu am spus niciodată lucrul ăsta ș ivă asigur că mi-aș fi adus aminte dacă aș fi spus”.

Și Adrian Zuckerman a respins acuzațiile Elenei Lasconi. Într-o declarație la B1TV, acesta a afirmat: „Nu m-am întâlnit cu doamna Lasconi în viața mea, n-am vorbit cu doamna Lasconi în viața mea și nu l-am rugat pe domnul primar Nicușor Dan să facă acest fel de apel în numele meu la doamna Lasconi. Ce au discutat ei, dacă au discutat, habar n-am, nu știu. N-am fost acolo. Nu știu. Tot ce pot să spun e ce am făcut eu. Habar n-am de chestia asta, nu știu de unde vine, de ce spune lucrurile astea, că nu sunt așa”.