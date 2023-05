Europarlamentarul Victor Negrescu: "Am înregistrat, la Parlamentul European, petiția pentru sprijinirea satelor românești și a fermierilor români"

Am înregistrat, astăzi, la Parlamentul European petiția inițiată de Partidul Social Democrat și PES activists Romania pentru sprijinirea satelor românești și a fermierilor români. Satele românești și comunitățile din mediu rural merită mai mult sprijin din partea Uniunii Europene. În acest sens, prin petiția noastră, semnată de sute de fermieri, antreprenori, oameni de cultură, reprezentanți ai autorităților locale și persoane care trăiesc sau lucrează în mediul rural, cărora le mulțumim pentru sprijin, solicităm o mai mare atenție din partea instituțiilor europene pentru problematicile, provocările și nevoile din mediu rural. Este timpul ca cetățenii din comunitățile mici să nu mai fie tratați ca cetățeni de rang secund. Solicităm astfel organizarea unei dezbateri la nivel înalt privind mediul rural, creșterea fondurilor europene alocate zonelor rurale la revizuirea bugetului european pe termen lung și măsuri europene integrate pentru creșterea nivelului de trai și sprijinirea sectoarelor economice și a agriculturii din comunitățile mici. Campania noastră, începută chiar în săptămâna în care a fost celebrată Ziua Europei, s-a desfășurat sub deviza #SateRomâneștiCuBaniEuropeni și a fost depusă la Parlamentul European chiar în perioada în care are loc la Bruxelles un nou protest al fermierilor români.