EUROPARLAMENTARE 2019. Un alt candidat al USR+PLUS se retrage de pe listă

EUROPARLAMENTARE 2019 Încet-încet, Alianța USR-PLUS își pierde candidații la alegerile europarlamentare. Câte unul pe zi.

După ce un apropiat al lui Dacian Cioloș, Valeriu Nicolae, s-a retras miercuri de pe lista Alianței, dar și din PLUS, joi, un alt candidat a făcut pasul înapoi. Locul 20 de pe listă - fără nicio șansă de a fi aleasă - Oana Popescu.

"Am renuntat la candidatura la europarlamentare pe listele Aliantei 2020. Am participat la acest proces considerand ca voi avea astfel ocazia sa fac mai mult bine, mai repede, mai multor oameni. Am constatat ca - cel putin momentan - nu este asa. Prefer sa ocup locul care consider ca imi ofera cel mai bun context sa-mi folosesc la maximum capacitatile, iar acest loc ramane, deocamdata, societatea civila, mediul profesional de analiza, de politica internationala, de comunicare etc. Nu “renunt”, nu m-am ofilit ca am dat de greu, nu e o alegere existentiala intre a fi sau a nu fi in politica, nu sunt razgaiata.

PS. Nu, nu are legatura cu retragerea lui Valeriu Nicolae. Nu am discutat, dar nu cred ca motivele noastre coincid. Imi dau seama ca e o suprapunere nefericita a deciziilor noastre - a mea era insa luata de mai mult timp, am sperat sa existe un moment mai “bun” de a o comunica, dar am constatat intre timp ca acest moment nu apare niciodata", a scris Oana Popescu, pe Facebook.