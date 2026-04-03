Femeile schimbă regulile jocului: PUSL aduce în prim-plan forța reală a femielor în societate

1 minut de citit Publicat la 09:59 03 Apr 2026 Modificat la 10:00 03 Apr 2026

Foto: PUSL

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a organizat o conferință dedicată locului și rolului femeii în societatea românească, un eveniment care a adus în prim-plan nu doar provocările actuale, ci mai ales forța reală de transformare pe care femeile o au în comunitate, economie și viața publică.

Într-un context social în continuă schimbare, conferința a transmis un mesaj clar: femeile nu mai cer un loc la masă – îl construiesc. Iar România viitorului nu poate fi gândită fără vocea, viziunea și implicarea lor directă.

Evenimentul a reunit reprezentante ale mediului politic, social și profesional, care au discutat despre leadership feminin, echilibru între viața personală și carieră, dar și despre nevoia unor politici publice care să susțină concret femeile din România.

Lavinia Șandru, președinte BCSC al PUSL:

„Femeile nu mai acceptă să fie invitate la masa deciziilor. Ele o construiesc. Iar când femeile se ridică, nu o fac doar pentru ele – schimbă întreaga societate.”

Simona Man, Lider al Departamentului de Agricultură al PUSL:

„România are nevoie de femei curajoase, implicate, care să își asume roluri de conducere. Nu vorbim doar despre egalitate, ci despre echilibru și competență.”

Mihaela Filip, psihoterapeut:

„O societate sănătoasă începe cu femei care au încredere în ele. Când o femeie își găsește vocea, schimbarea devine inevitabilă.”

Daniel Florea, lider PUSL București:

„Nu putem vorbi despre dezvoltare reală fără implicarea femeilor în decizie. Bucureștiul și România au nevoie de această energie, de această claritate și de această forță de a construi pe termen lung.”

Participanții au subliniat că dezvoltarea unei societăți moderne nu poate avea loc fără valorificarea potențialului feminin, iar susținerea femeilor trebuie să devină o prioritate reală, nu doar un obiectiv declarativ.

Prin această conferință, PUSL își reafirmă angajamentul de a susține inițiativele care promovează implicarea activă a femeilor în toate domeniile esențiale ale societății.

Anca Sigartău, actriță, recent alăturată PUSL:

„Când femeile sunt ascultate, societatea devine mai puternică și mai umană. Fiecare voce de femeie schimbă lumea, chiar și atunci când pare că nu se aude.”

Pentru că atunci când femeile conduc, societatea evoluează.