Firea, după primul mesaj al lui Dragnea din închisoare: Probabil acum are mai mult timp să se gândească

Foto: Gabriela Firea/ Facebook

Gabriela Firea susține că a citit mesajul transmis de Liviu Dragnea, din spatele gratiilor, de Ziua Națională. Primarul Capitalei consideră că acesta are acum mai mult timp de gândire decât în perioada în care era lider PSD.

”Nimănui nu-i este ușor să fie în situația în care este dumnealui. Probabil că acum are mai mult timp să se gândească, are momente de reflexiune. Acum, probabil anumite lucruri le regretă, are timp mai mult să se gândescă.”, a spus Gabriela Firea, potrivit unui post de televiziune.