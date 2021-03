Florin Cîțu, anunț despre candidatura la șefia PNL și la Președinția României: Vom vedea

Florin Cîțu a spus că este concentrat mai mult pe ce are de făcut la Guvern, dar că are experiență pentru o funcție de vârf în PNL.

”Sunt concentrat pe ceea ce fac la Guvern, iar PNL nu are anunțat niciun Congres. Nu e o discuție așa ceva. Când va fi anunțat Congresul, sunt sigur că vor fi mai multe persoane care vor anunța candidaturi. Eu am spus de fiecare dată: cred că am acumulat experiență destulă pentru a contribui în PNL la vârf. În ce poziție, vom vedea atunci. Dar până nu se anunță Congresul, nu are sens. Mă concentrez pe a face o treabă cât mai bună la guvernare, pentru că o guvernare bună înseamnă lucruri bune și pentru PNL”, a spus premierul.

Florin Cîțu a fost întrebat ce părere are despre faptul că actualul președintele al PNL, Ludovic Orban, și-a anunțat nu doar candidatura la șefia PNL, ci și la Președinția României.

”Foarte mulți oameni și-au anunțat candidatura la președinția României în 2024. E bine să fie competiție. Din punctul meu de vedere pentru PNL trebuie să avem o guvernare de succes. Fără o guvernare de succes, oricare ar fi candidatul PNL la președinție în 2024 șansele sunt foarte mici dacă nu avem o guvernare de succes”, a spus Florin Cîțu la un post de televiziune.

Florin Cîțu, anunț despre candidatura la Președinția României

Întrebat, de asemenea, dacă va candida să fie președintele României, Cîțu a răspuns amuzat: ”M-ați luat de la Congres și m-ați dus în 2024? În momentul acesta pentru mine contează sănătatea românilor, campania de vaccinare și o guvernare de succes”.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal