Fost ambasador al SUA, despre numirea Ioanei Dogioiu ca purtător de cuvânt al Guvernului: "E o rușine"

"E o ruşine pentru acest guvern să fie aşa o persoană purtătoare de cuvânt", a spus Adrian Zuckerman, fostul ambasador SUA la Bucureşti. Foto: Agerpres

Fostul ambasador al SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, a criticat-o pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan, Ioana Dogioiu, după ce aceasta a lansat mai multe jigniri la adresa Preşedintelui Trump şi a lui J.D. Vance. "E o ruşine pentru acest Guvern să fie aşa o persoană purtătoare de cuvânt", a spus Zuckerman, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

"Am văzut noua purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, a scris de domnul Preşedinte Trump şi Vance sunt golani şi maimuţe şi, în alt articol din aprilie, această doamnă a scris că nu poţi să ai încredere în Preşedintele Trump, că nu e de crezut, a minţit despre toate aranjamentele făcute între America şi alte ţări, nu se poate avea încredere în el şi că relaţia Euro-Atlantică s-a terminat. Eu când văd aşa ceva, anunţul a fost făcut în noaptea înainte de 4 iuni, îniante de Ziua Independenţei, pe mine mă jigneşte acest lucru. Ca un American mă jigneşte profund că vine de la un Guvern în care aveam încredrere, care clar a adoptat poziţia acestei doamne care cred că e o poziţie nereală, o poziţie fără fundaţie în realitate şi acest Guvern face o mare greşeală şi nu poate fi sprijinit de americani. Nu văd cum pot fi sprijiniţi când afişează asemenea poziţii.

El a continuat, reiterând sprijinul său pentru Preşedintele Nicuşor Dan, spunând că nu crede că "a fost implicat în asta" şi că îl va sprijini "în continuare, cum l-am susţinut la început".

"Preşedintele Nicuşor Dan nu ştiu ce implicare a avut în asta, eu nu cred că a fost implicat, eu cred că nu ştia de asta. Eu îl sprijin în continuare, cum l-am sprijinit de la început. Cred că face ce trebuie în România şi trebuie să spun că mulţi americani l-au sprijinit foarte mult pe domnul Preşedinte Dan. Dar trebuie să vă spun că sunt jignit nu numai eu. Am vorbit azi cu mai mulţi americani, şi republicani şi democraţi, şi suntem profund, profund, jigniţi şi dezamăgiţi în Guvernul Bolojan. Preşedintele Americii nu e o maimuţă, nu e un golan, iar când Guvernul face aşa o persoană şi adoptează poziţiile, în opinia mea acest Guvern nu mai are credibilitate", a reiterat fostul ambasador.

Zuckerman a spus că "un aşa guvern nu trebuie sprijinit" şi că nu ştie "ce p să se înâmple aici" din punct de vedere economic şi militar.

"Eu nu ştiu care e adevărul, singurul adevăr pe care îl stiu e că purtătoarea de cuvânt spune că Trump nu are onoare, e o maimuţă, un golan şi că nu mai există relaţii cu America care e o mare minciună. Eu am spus de când eram ambasadaor că America e cel ami pun prieten al României. Dar când un guvern adoptează poziţia acestei doamne care spune lucrurile astea eu nu văd cum or să fie aici dezvoltări economice sau militare. Eu nu ştiu ce o să se întâmple aici pentru că nu ştiu cine ar sprijini aşa guvern. Un aşa guvern nu trebuie sprijinit. Eu mereu am sprijinit guvernul român. A început la coadă în loc să înceapă la cap", a concis el.