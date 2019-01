Fostul primar al Devei a relansat Partidul Umanist din România: Era datoria mea morală să restartez acest partid

Foto: Petru Marginean/ Facebook

Fostul primar al municipiului Deva Petru Mărginean a prezentat echipa și obiectivele Partidului Umanist din România la nivelul județului Hunedoara. Mărginean este coordonator poltic al filialei, dar și al filialelor din Regiunea Vest.

Liderul PUR susține că partidul va avea o conducere colectivă, evitându-se situațiile în care leader-ship-ul asigurat de o singură persoană poate afecta interesele partidului. Mărginean face trimitere la fostul președinte PC, Daniel Constantin despre care spune că a trădat, oferind partidul unui grup de interese. Îmân acest context, Petru Mărginean susține că el, deși a fost membru PNL și PSD, nu poate fi considerat nici trădător, nici traseist politic, scrie hunedoaralibera.ro.

„Poate spuneți: Măi, vorbește Mărgineanu povești pentru că și el, la rândul lui a fost un trădător, a plecat sau s-a transferat în alte partide. Oameni buni, 15 ani de zile am făcut parte din Partidul Umanist din România. Eu l-am fondat în județul Hunedoara și și-acum mă regăseam poate în Partidul Umanist și nu eram nici la PNL, nici la PSD. Dar nu puteai să fii în momentul în care PC-ul a fost pus pe tavă unor alte partide și interese. Au fost interese personale și de grup. Am fost în PNL fiind primar, aveam nevoie tot Consiliul Local pentru managementul proiectelor și, poate era normal să faci anumite compromisuri la un moment dat ca să-ți treacă proiectele pentru municipiul Deva. Nu poți să spui că am fost un traseist politic când am plecat din PSD, am plecat din partidul de guvernământ, cel mai mare partid. Am plecat pentru că era o datorie morală a mea să fiu în mijlocul prietenilor vechi, noi, și să restartăm acest partid”, a declarat Petru Mărginean.

În județul Hunedoara, Partidul Umanist are filiale în aproape jumătate dintre localități. Conducerea partidului nu a luat încă o decizie privind participarea pe liste proprii sau în alianță electorală la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019.