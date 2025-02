Gabriela Szabo, directorul general CSM Bucureşti, a demisionat la patru zile de la repunerea în funcţie. Nicuşor Dan: Mă bucur

Fosta campioană mondială şi olimpică la atletism, Gabriela Szabo, a demisionat din funcţia de director general al CSM Bucureşti la doar patru zile de la repunerea sa în funcţie. Sursa Foto: GettzImages

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat faptul că demisia Gabrielei din fucţia de director CSM Bucureşti îl bucură, spunând că o apreciează doar ca sportiv, nu şi ca manager.

"E opinia dumneaei, dar demisia mă bucură, să ştiţi. Am apreciat-o ca sportiv, da, a fost o sportivă extraordinară pentru România, ca manager încă e plângerea formulată la DNA acum doi ani, de mine ", a declarat Nicuşor Dan, marţi, la Parlament, conform Agerpres.

ŞTIRE INIŢIALĂ:

Fosta campioană mondială şi olimpică la atletism, Gabriela Szabo, a demisionat din funcţia de director general al CSM Bucureşti la doar patru zile de la repunerea sa în funcţie. Aceasta a explicat pe pagina sa personală de Facebook că instanţa a confirmat abuzurile lui Nicuşor Dan.

Gabriela Szabo a preluat conducerea Clubul Sportiv Municipal Bucureşti în 2017, iar în iunie 2022 primarul Nicuşor Dan a anunţat că va fi detaşată de la conducerea Centrului Dalles, iar în locul ei va fi numit interimar unul dintre directorii adjuncţi, precizează Agerpres.

"Timp de 5 ani, am lucrat cu toată încrederea pentru a-i oferi o direcție clară și un viitor mai bun, chiar și atunci când am fost acuzată pe nedrept și tratată cu aroganță de un politician oportunist, Nicușor Dan", a scirs Gabriela Szabo pe pagina sa de Facebook.

După aproape doi ani, Curtea de Apel Bucureşti, prin hotărâre definitivă, a anulat detaşarea emisă de primarul Capitalei, Nicuşor Dan şi a fost repusă în funcţie.

"După cum se știe, după 2 ani în care am luptat să apăr adevărul și propria-mi onoare, instanța a confirmat că acuzațiile și măsurile abuzive la care am fost supusă de primarul general nu au avut la bază fundament și nici respect pentru lege. Și, ca urmare, am fost repusă în funcție începând cu data de 1 februarie 2025. Cu toate acestea, nu pot rămâne într-un mediu în care, pe lângă tăierile de buget și deciziile greu de acceptat privind sprijinul acordat sportivilor, primarul disonor N.D. impune politici care subminează valori fundamentale ale integrității și echității", a mai adaugat sportiva.

Fosta sportivă internaţională a subliniat faptul că directorul CSM Bucureşti beneficiază de majorări salariale nejustificate.

"Mai mult decât atât, este greu de înțeles cum, într-o perioadă în care se aplică tăieri bugetare și se impun măsuri de austeritate, directorul general, prin noul contract, beneficiază de majorări salariale absolut nejustificate. Această situație nu reflectă valorile de echitate și responsabilitate în care eu însămi cred și pe care le-am promovat întotdeauna. Este incredibil că, într-o perioadă de resurse financiare atât de limitate, se acordă un spor directorului general pentru condiții periculoase sau vătămătoare".

Scandalul a pornit în 2022, când primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a acuzat CSM Bucureşti a plătit, în 2018, prime în valoare totală de 1.076.330 de lei unor angajaţi care nu aveau dreptul la aceşti bani, mai exact personalului administrativ, conform Digi24.