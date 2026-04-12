George Simion a anunțat moartea unui deputat AUR: "Cel mai înțelept dintre noi"

Publicat la 22:29 12 Apr 2026 Modificat la 22:38 12 Apr 2026

În calitate de deputat, Dan Artimon a fost membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. FOTO: George Simion/Facebook

George Simion a anunțat duminică, pe Facebook, moartea deputatului AUR, Dan Artimon.

“Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul a deputatului AUR și prietenul meu, Dan Artimon. Vom fi mai săraci fără el, cel mai înțelept dintre noi”, a scris George Simion.

Dan Artimon a avut vârsta de 59 de ani. Potrivit site-ului Camerei Deputaților, el a fost membru fondator al AUR, iar în anul 2024 a devenit parlamentar, în circumscripția Arad.

A activat în domeniul comunicării și media, desfășurând activități de grafică, operatorie și comunicare la Întreprinderea Cinematografică Arad, fiind ulterior editorialist și colaborator la „Observator Arădean”, realizator și moderator în cadrul TV RCS Arad și TV Arad Vest, precum și consultant politic și în studii sociologice de piață la SC Genesis SRL.

A desfășurat activitate socio-politică ca membru al PNȚCD (1997–2002), ulterior a fondat și condus organizații civice precum AradID și Consiliul Local Civic Arad, iar din martie 2022 este membru al AUR.