George Simion anunță că AUR vrea să intre la guvernare, dar pune o condiție: fără premier de la PSD

Publicat la 19:24 05 Mai 2026

Liderul AUR, George Simion, a declarat, în urmă cu puțin timp, că partidul său este dispus să-și asume guvernarea, dar numai cu anumite condiții dacă i se recunoaște dreptul de a desemna premierul, în calitate de primul partid din Parlament. Simion a exclus susținerea unui premier PSD și a avertizat că AUR nu va participa la consultări „de formă" la Cotroceni.

„Ne putem asuma guvernarea atât timp cât AUR e acceptat să desemneze premierul. În ordinea constituțională, primul partid al țării trebuie să desemneze”, a declarat Simion.

„AUR nu va susține un premier PSD", a adăugat el.

Simion l-a atacat pe președintele Nicușor Dan, pe care l-a acuzat că ar pregăti consultări de fațadă, fără intenția de a lua în calcul propunerile AUR.

„Atât timp cât nu vom fi convinși de președintele României la consultările reale, la găsirea unei soluții pentru ieșirea din criză, noi mai departe nu vom merge. Nu vom fi idioți utili. Nu ne vom duce la niște consultări formale, ca să mimeze Nicușor respectarea Constituției, cum a mimat alegeri corecte”, a declarat liderul AUR.

Simion a mai spus că AUR refuză să fie chemat „la spartul târgului”, după ce celelalte partide ar fi negociat deja între ele.

„Dacă consultările reale se vor purta cu al doilea partid al țării, vom participa. Însă să fim invitați la spartul târgului, după trei săptămâni, în condițiile în care ei se înțeleg pe sub masă, nu mulțumim, nu participăm la această șaradă”, a mai transmis Simion.

Guvernul Bolojan a fost demis marți prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, adoptată cu 281 de voturi – cel mai mare număr din istoria Parlamentului.

Președintele Nicușor Dan urmează să convoace partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier.

Acesta a declarat anterior că nu va numi un premier susținut de o majoritate PSD-AUR. AUR este al doilea partid ca număr de parlamentari, după PSD.